Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar! Patlama sesi duyuldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda meydana geldiği belirtilen patlama gündem oldu. Patlama sesinin ardından adanın üzerinde dumanlar yükselirken, olayın nedeni ve sonuçları henüz netlik kazanmadı.
Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Patlamanın ardından adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Patlamanın nedeni ve muhtemel sonuçlarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.