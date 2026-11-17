Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar! Patlama sesi duyuldu

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda meydana geldiği belirtilen patlama gündem oldu. Patlama sesinin ardından adanın üzerinde dumanlar yükselirken, olayın nedeni ve sonuçları henüz netlik kazanmadı.