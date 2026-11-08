Hürmüz yakınlarında peş peşe patlamalar! İran'ın Keşm Adası'nda 4 ses duyuldu

Hürmüz Boğazı'na yakın konumuyla stratejik önem taşıyan İran'ın Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemezken, adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği bildirildi.

İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'na yakın konumda bulunan Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmazken, adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi.

PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlamaların nedeninin henüz bilinmediği, ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği ifade edildi.

İRAN MAKAMLARINDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Patlama seslerine ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.