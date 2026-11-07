İran'dan ABD'ye Hürmüz resti! MQ-9 İHA düşürüldü

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Hava savunma sistemleriyle gerçekleştirilen müdahalenin ardından Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. İran, düşürülen İHA'yı "işgalci Amerikan düşmanına ait" sözleriyle hedef aldı.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, entegre hava savunma ağı bünyesinde faaliyet gösteren "gelişmiş sistemler" tarafından hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava aracının "işgalci Amerikan düşmanına" ait olduğu vurgulandı.

İran'ın en büyük adası olan Keşm, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın bir konumda bulunuyor.

