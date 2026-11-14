Putin'in insan ömrünü uzatma ve yaşlanmayı engelleme konusundaki ilgisi, Eylül 2025'te Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde gündeme gelmişti.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen ve mikrofonlara yansıyan konuşmada, iki lider insanların 150 yaşına kadar yaşayabilme ihtimalini tartışmıştı. Putin, biyoteknolojideki gelişmeler sayesinde insan organlarının sürekli yenilenebileceğini ve insanların daha uzun süre genç kalabileceğini ifade etmişti.

Başlangıçta iki lider arasındaki sıra dışı bir sohbet olarak değerlendirilen bu konuşmanın, Rusya'da devlet desteğiyle yürütülen uzun ömür araştırmalarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

7 BİN MAYMUN ÜZERİNDE YAŞLANMA ARAŞTIRMASI

Putin'in yakın çevresinden Mikhail Kovalçuk'un başında bulunduğu Kurchatov Enstitüsü, uzun ömür araştırmalarının önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Meduza'nın 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre Kurchatov Enstitüsü ile Petrovsky Rusya Cerrahi Araştırma Merkezi, uzun ömürlü primatların kan örneklerinden oluşan bir biyolojik örnek bankası oluşturdu.

Kurchatov Enstitüsü bünyesindeki tesiste 22 farklı türe ait 7 binden fazla maymun bulunduğu açıklandı. Bilim insanları, 18 yaşından 30 yaşın üzerine kadar farklı yaşlardaki primatları inceleyerek kan damarlarını, beyinlerini ve diğer organlarını araştırıyor.

Çalışmanın temel amacı, yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını çözmek ve insan ömrünü uzatabilecek yöntemler geliştirmek.

Kovalçuk, primatlar üzerinde yürütülen araştırmaların insan yaşam süresini uzatmaya yönelik bilimsel çalışmaların temelini oluşturacağını söyledi.

26 MİLYAR DOLARLIK DEVLET PROGRAMI

The Wall Street Journal'ın 28 Mayıs 2026 tarihli haberine göre Putin'in desteklediği uzun ömür programının büyüklüğü 26 milyar dolara ulaşıyor.

2024 yılında duyurulan ve "Yeni Sağlığın Korunması Teknolojileri" adıyla yürütülen ulusal girişim; genetik araştırmalar, biyoteknoloji, hücresel yaşlanma ve organ üretimi gibi farklı alanları kapsıyor.

Rus hükümeti, program kapsamında 2030 yılına kadar 175 bin hayatın kurtarılmasını hedefliyor