Putin insan ömrünü uzatmak için düğmeye bastı! 7 bin maymun ve 26 milyar dolarlık dev araştırma
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insan ömrünü uzatmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla başlattığı dev bilimsel programın ayrıntıları ortaya çıktı. Kremlin destekli araştırmalar kapsamında 7 binden fazla maymunun bulunduğu tesiste uzun ömürlü primatların kan örnekleri inceleniyor. Organ basımından gen terapisine, laboratuvarda organ üretiminden hücresel yaşlanmayı yavaşlatmaya kadar birçok yöntemin araştırıldığı proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı bildirildi. A Haber Moskova Muhabiri Agşin Kişiyev, Putin'in uzun yaşam arayışının perde arkasını ve Rusya'daki bilimsel çalışmaları aktardı.
Putin'in insan ömrünü uzatma ve yaşlanmayı engelleme konusundaki ilgisi, Eylül 2025'te Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde gündeme gelmişti.
Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen ve mikrofonlara yansıyan konuşmada, iki lider insanların 150 yaşına kadar yaşayabilme ihtimalini tartışmıştı. Putin, biyoteknolojideki gelişmeler sayesinde insan organlarının sürekli yenilenebileceğini ve insanların daha uzun süre genç kalabileceğini ifade etmişti.
Başlangıçta iki lider arasındaki sıra dışı bir sohbet olarak değerlendirilen bu konuşmanın, Rusya'da devlet desteğiyle yürütülen uzun ömür araştırmalarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
7 BİN MAYMUN ÜZERİNDE YAŞLANMA ARAŞTIRMASI
Putin'in yakın çevresinden Mikhail Kovalçuk'un başında bulunduğu Kurchatov Enstitüsü, uzun ömür araştırmalarının önemli merkezlerinden biri haline geldi.
Meduza'nın 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre Kurchatov Enstitüsü ile Petrovsky Rusya Cerrahi Araştırma Merkezi, uzun ömürlü primatların kan örneklerinden oluşan bir biyolojik örnek bankası oluşturdu.
Kurchatov Enstitüsü bünyesindeki tesiste 22 farklı türe ait 7 binden fazla maymun bulunduğu açıklandı. Bilim insanları, 18 yaşından 30 yaşın üzerine kadar farklı yaşlardaki primatları inceleyerek kan damarlarını, beyinlerini ve diğer organlarını araştırıyor.
Çalışmanın temel amacı, yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını çözmek ve insan ömrünü uzatabilecek yöntemler geliştirmek.
Kovalçuk, primatlar üzerinde yürütülen araştırmaların insan yaşam süresini uzatmaya yönelik bilimsel çalışmaların temelini oluşturacağını söyledi.
26 MİLYAR DOLARLIK DEVLET PROGRAMI
The Wall Street Journal'ın 28 Mayıs 2026 tarihli haberine göre Putin'in desteklediği uzun ömür programının büyüklüğü 26 milyar dolara ulaşıyor.
2024 yılında duyurulan ve "Yeni Sağlığın Korunması Teknolojileri" adıyla yürütülen ulusal girişim; genetik araştırmalar, biyoteknoloji, hücresel yaşlanma ve organ üretimi gibi farklı alanları kapsıyor.
Rus hükümeti, program kapsamında 2030 yılına kadar 175 bin hayatın kurtarılmasını hedefliyor
3D ORGAN BASIMI VE LABORATUVARDA ÜRETİLEN İNSAN ORGANLARI
Putin'in desteklediği araştırmaların en dikkat çekici başlıklarından biri, laboratuvar ortamında insan dokusu ve organı üretimi.
Rus bilim insanları iki temel teknolojiye odaklanıyor:
3D biyobaskı: Canlı hücreler kullanılarak insan dokularının üç boyutlu yazıcılarla üretilmesi.
Ksenotransplantasyon: İnsanlarda kullanılabilecek organların genetik açıdan uyumlu küçük domuzlarda yetiştirilmesi.
Rus araştırmacılar, insan kıkırdak dokusu ve fare tiroit bezi dokusunu biyobaskı yöntemiyle ürettiklerini öne sürüyor. Hedef ise 2030 yılına kadar insanlarda kullanılabilecek organların laboratuvar ortamında üretilebilmesi.
YAŞLANMAYI YAVAŞLATACAK GEN TEDAVİSİ GELİŞTİRİLİYOR
Rusya'nın uzun ömür programında gen terapisi de önemli bir yer tutuyor.
Rus hükümeti, hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen bir gen tedavisi üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinski, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada geliştirilen ilacın yaşlanmayla mücadelede en umut verici yöntemlerden biri olduğunu söyledi.
Program kapsamında ayrıca soğuk terapi ve bağışıklık sisteminin yaşlanma sürecindeki rolüne ilişkin araştırmalar yürütülüyor.
PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİ PROJENİN MERKEZİNDE
Uzun ömür araştırmalarında Putin'in yakın çevresinden iki isim öne çıkıyor: Kurchatov Enstitüsü Başkanı Mikhail Kovalçuk ve Putin'in kızı olduğu bilinen endokrinolog Maria Vorontsova.
Kovalçuk bilimsel çalışmaların önemli isimlerinden biri olarak öne çıkarken Vorontsova da devlet destekli genetik araştırmalarında görev alıyor.
Kremlin, çok sayıda bilimsel araştırma kurumunun bu projelerde yer aldığını ve çalışmaların devlet tarafından desteklendiğini doğruladı.
BİLİM DÜNYASINDAN ŞÜPHECİ YAKLAŞIM
Kremlin'in büyük hedeflerine rağmen Rusya'daki araştırmalar uluslararası bilim çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Bazı bilim insanları, projede elde edildiği açıklanan sonuçların uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yeterince yayımlanmadığına dikkat çekiyor.
Rusya'da biyobaskı alanında öncü isimlerden Alexander Ostrovskiy, araştırmaların bağımsız bilimsel yayınlarla desteklenmemesi halinde açıklanan başarıların kesin sonuçlar olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor.
Ostrovskiy, Kremlin'e aktarılan sonuçların bilimsel gerçeklerden ziyade finansman sağlamak amacıyla öne sürülen beklentiler olabileceğini de ileri sürüyor.
Böylece Putin'in ömrü uzatma hedefiyle başlattığı milyarlarca dolarlık bilimsel girişim, bir yandan genetik ve biyoteknoloji alanında yeni araştırmalara kapı aralarken diğer yandan bilimsel sonuçların bağımsız biçimde doğrulanıp doğrulanmadığı tartışmasını beraberinde getiriyor.