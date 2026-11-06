Amerikan basını yazdı: ABD ile Rusya arasında Ukrayna ve Avrupa'yı kapsayan dev anlaşma! Trump, Putin'le el sıkışmaya hazırlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik büyük bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıkladı. Anlaşmanın yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamını kapsayabileceğini söyleyen Trump, “Büyük ve muhteşem bir anlaşma olacak, herkes bundan memnun kalacak.” dedi. Washington Post, Trump'ın açıklamalarının Avrupa'da ve Kiev'de yeni endişelere yol açabileceğine dikkat çekti.
ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşının geleceğini ve Avrupa'nın güvenlik mimarisini doğrudan etkileyebilecek kapsamlı bir anlaşma ihtimali gündeme geldi. Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Beyaz Saray'da yaptığı özel görüşmenin ardından Moskova ile Washington arasında büyük bir anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu.
Trump'ın açıklamalarında en dikkat çekici ayrıntı ise olası anlaşmanın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı, Avrupa'nın tamamını kapsayabileceği yönündeki sözleri oldu.
Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Dmitriyev ile görüştüğünü doğruladı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. ABD Başkanı, iki ülke arasında yürütülen temasların büyük bir uzlaşmayla sonuçlanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir anlaşma olacak ve Ukrayna'dan çok daha fazlasını kapsayacak. Hatta tüm Avrupa'yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve muhteşem bir anlaşma olacak, herkes bundan memnun kalacak."
UKRAYNA MASADA YOK, PUTİN'İN TEMSİLCİSİ BEYAZ SARAY'DA!
Washington Post'un haberinde öne çıkan en kritik ayrıntılardan biri, Trump'ın Rus temsilciyle özel görüşme gerçekleştirmesine rağmen aynı gün Beyaz Saray'da bulunan Ukraynalı temsilci David Arakhamia ile görüşmemesi oldu.
Rusya'nın baş müzakerecisi Kirill Dmitriyev, ABD First Lady'si Melania Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için Washington'daydı. Ukrayna heyetinin de katıldığı etkinlikte, Ukrayna'nın güneyindeki Rus kontrolünde bulunan Oleşki kentinde sivillerin tahliyesini sağlayan sınırlı ateşkesin insani sonuçları ele alındı.
Ancak Trump, Rus temsilciyi özel görüşme için kabul ederken Ukrayna heyetiyle görüşmediğini açıkça belirtti.
Bu gelişme, Ukrayna'nın kendi geleceğini ilgilendiren müzakerelerde devre dışı bırakılabileceği endişelerini artırdı. Washington Post, Trump'ın açıklamalarının Kiev ve Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılanabileceğine dikkat çekti.
Öte yandan Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, aynı gün Brüksel'de Ukraynalı, NATO'lu ve Avrupalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve daha geniş kapsamlı bir Avrupa güvenlik mimarisi ele alındı.
Kushner, temasların amacını tüm tarafların güvenlik kaygılarını karşılıklı mutabakata dayalı düzenlemelerle gidermek ve gelecekteki çatışma riskini azaltmak olarak açıkladı.
ANLAŞMANIN OLASI ŞARTLARI DAHA ÖNCE YAZILMIŞTI
Trump'ın Putin'in temsilcisiyle yaptığı görüşmenin içeriğini açıklamaması, olası anlaşmanın hangi başlıkları kapsayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Washington Post'un daha önce yayımladığı ve ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı ayrı bir değerlendirme yazısında, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik üzerinde çalışılan olası anlaşma çerçevesinin dört temel başlıktan oluşabileceği aktarılmıştı.
Gazetenin 12 Ekim tarihli yazısında ele alınan bu çerçeve, Trump yönetiminin Ukrayna ve Rusya'nın savaş sonrası ekonomik ve güvenlik ihtiyaçlarını aynı pakette buluşturmayı amaçlayan bir yaklaşım üzerinde çalıştığına işaret ediyordu.
Söz konusu olası anlaşmanın öne çıkan başlıkları şöyle:
1. UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI
Olası anlaşmanın ilk ayağını Ukrayna'nın savaşta ağır hasar gören şehirlerinin ve altyapısının yeniden inşası oluşturuyor. Dünya Bankası ve yatırım şirketi BlackRock'ın, Ukrayna'nın yeniden yapılanma ihtiyaçlarını karşılayacak bir finansman çerçevesi oluşturmak istediği belirtiliyor.
Bu kapsamda yıkılan bölgelerin yeniden inşası, savaşta hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin ailelerine destek sağlanması ve ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.
2. NATO'NUN 5. MADDE'SİNE BENZER GÜVENLİK GARANTİSİ
İkinci önemli başlık ise Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantileri.
Washington Post'un görüştüğü ABD'li yetkiliye göre Ukrayna'ya, Rusya'nın yeniden saldırması halinde ABD ve Avrupa ülkelerinin askeri karşılık vermesini öngören bir güvence sunulması değerlendiriliyor. Söz konusu güvenlik taahhüdünün NATO Antlaşması'nın 5. maddesine benzer bir mekanizmaya sahip olabileceği ifade ediliyor.
Ayrıca Rusya'nın da Avrupa'nın güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik anlaşmalar müzakere etmesi gündeme gelebilir.
3. RUSYA, UKRAYNA VE AVRUPA ARASINDA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ
Olası anlaşmanın en dikkat çekici ekonomik boyutlarından birini enerji iş birliği oluşturuyor.
Washington Post'un aktardığı değerlendirmeye göre Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı kapsayan ekonomik bütünleşme kapsamında yeni bir enerji anlaşması gündeme gelebilir.
Bu çerçevede Rus petrolü ve doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı projesi üzerinde durulabileceği, Ukrayna ile Rusya'nın bu projeden elde edilecek gelirleri paylaşabileceği belirtiliyor.
Böyle bir düzenlemenin Avrupa'daki enerji maliyetlerini düşürmesi ve Rusya'nın Avrupa enerji pazarına uzun vadeli erişimini yeniden sağlaması hedeflenebilir.
Mevcut ekonomik yaptırımların hangi koşullarda ve ne zaman kaldırılacağı da olası anlaşmanın önemli başlıklarından biri olarak gösteriliyor.
4. CEPHE HATTINDA ATEŞKES VE TOPRAK MESELESİ
Anlaşmanın en tartışmalı başlığını ise toprak meselesi oluşturuyor.
Washington Post'un aktardığı ABD'li yetkiliye göre olası uzlaşma, mevcut cephe hattı boyunca ateşkes sağlanmasını içerebilir.
Böyle bir senaryoda Rusya'nın işgal ettiği bölgeler üzerindeki fiili kontrolünü sürdürmesi söz konusu olabilir. Bu durum, Ukrayna'nın Donbas bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'nın kontrolündeki toprakları geri alma hedefinden vazgeçmesi anlamına gelebilecek son derece kritik bir taviz olarak değerlendiriliyor.
Ancak cephe hattının sürekli değişmesi ve bazı bölgelerde kontrol sınırlarının net olmaması, böyle bir düzenlemenin önündeki önemli sorunlardan biri.
TRUMP'IN AVRUPA PLANI KITA'DA ENDİŞE YARATTI
Washington Post'a göre Trump'ın Avrupa'yı da kapsayan büyük anlaşma açıklaması, Avrupa ülkelerinin güvenlik politikaları açısından önemli soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Özellikle ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesi ihtimali, Rusya ile ortak ekonomik projelerin gündeme gelmesi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuların ciddi siyasi engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor.
Trump'ın ABD askerlerini Avrupa'dan çekme kararı alması halinde Kongre'de, kendi partisinden bazı isimlerin de aralarında bulunduğu güçlü bir muhalefetle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.