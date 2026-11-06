ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik büyük bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıkladı. Anlaşmanın yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamını kapsayabileceğini söyleyen Trump, “Büyük ve muhteşem bir anlaşma olacak, herkes bundan memnun kalacak.” dedi. Washington Post, Trump'ın açıklamalarının Avrupa'da ve Kiev'de yeni endişelere yol açabileceğine dikkat çekti.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşının geleceğini ve Avrupa'nın güvenlik mimarisini doğrudan etkileyebilecek kapsamlı bir anlaşma ihtimali gündeme geldi. Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Beyaz Saray'da yaptığı özel görüşmenin ardından Moskova ile Washington arasında büyük bir anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Trump'ın açıklamalarında en dikkat çekici ayrıntı ise olası anlaşmanın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı, Avrupa'nın tamamını kapsayabileceği yönündeki sözleri oldu. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Dmitriyev ile görüştüğünü doğruladı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. ABD Başkanı, iki ülke arasında yürütülen temasların büyük bir uzlaşmayla sonuçlanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir anlaşma olacak ve Ukrayna'dan çok daha fazlasını kapsayacak. Hatta tüm Avrupa'yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve muhteşem bir anlaşma olacak, herkes bundan memnun kalacak."

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. (Foto: REUTERS) UKRAYNA MASADA YOK, PUTİN'İN TEMSİLCİSİ BEYAZ SARAY'DA! Washington Post'un haberinde öne çıkan en kritik ayrıntılardan biri, Trump'ın Rus temsilciyle özel görüşme gerçekleştirmesine rağmen aynı gün Beyaz Saray'da bulunan Ukraynalı temsilci David Arakhamia ile görüşmemesi oldu. Rusya'nın baş müzakerecisi Kirill Dmitriyev, ABD First Lady'si Melania Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için Washington'daydı. Ukrayna heyetinin de katıldığı etkinlikte, Ukrayna'nın güneyindeki Rus kontrolünde bulunan Oleşki kentinde sivillerin tahliyesini sağlayan sınırlı ateşkesin insani sonuçları ele alındı. Ancak Trump, Rus temsilciyi özel görüşme için kabul ederken Ukrayna heyetiyle görüşmediğini açıkça belirtti. Bu gelişme, Ukrayna'nın kendi geleceğini ilgilendiren müzakerelerde devre dışı bırakılabileceği endişelerini artırdı. Washington Post, Trump'ın açıklamalarının Kiev ve Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılanabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, aynı gün Brüksel'de Ukraynalı, NATO'lu ve Avrupalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve daha geniş kapsamlı bir Avrupa güvenlik mimarisi ele alındı. Kushner, temasların amacını tüm tarafların güvenlik kaygılarını karşılıklı mutabakata dayalı düzenlemelerle gidermek ve gelecekteki çatışma riskini azaltmak olarak açıkladı.