-°C
CANLI YAYIN

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul turunda Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı! Londra ile İstanbul mesajı verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul turunda Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı! Londra ile İstanbul mesajı verdi

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz’ın eşlik ettiği İstanbul programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti. Sultanahmet Camii’nde cuma namazı kılan Khan, Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı’ya yürüdü. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Khan’a Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış bir Mushaf-ı Şerif hediye etti. Khan, ziyaretine ilişkin paylaşımında Londra ile İstanbul arasındaki köklü kültürel bağlara dikkat çekti.

İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın tarihî yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi.

Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz eşliğinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek tarihî eserleri inceledi. (Foto: ahaber.com.tr)Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz eşliğinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek tarihî eserleri inceledi. (Foto: ahaber.com.tr)

Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul ziyaretinde Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katıldı. (Foto: ahaber.com.tr)Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul ziyaretinde Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katıldı. (Foto: ahaber.com.tr)

SULTANAHMET'TEN LONDRA'YA BİR MESAJ

Khan, sosyal medya hesabında Sultanahmet Camii önünde Bakan Yardımcısı Yılmaz ile çekilen fotoğrafına da yer verdi. Camide geçirdiği vakti "dünyanın en önemli ibadet mekânlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlatan Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Sultanahmet'ten Divanyolu'na uzanan yürüyüşün ardından Kapalıçarşı'yı gezen Khan'a, Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış Mushaf-ı Şerif hediye edildi. (Foto: ahaber.com.tr)Sultanahmet'ten Divanyolu'na uzanan yürüyüşün ardından Kapalıçarşı'yı gezen Khan'a, Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış Mushaf-ı Şerif hediye edildi. (Foto: ahaber.com.tr)

Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra'ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

İstanbul ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Khan, iki şehir arasındaki köklü kültürel bağlara ve ortak değerlere dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr)İstanbul ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Khan, iki şehir arasındaki köklü kültürel bağlara ve ortak değerlere dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr)

BAKAN YARDIMCISI YILMAZ'DAN KHAN'A TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı'yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sadiq Khan'a İstanbul'a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum." dedi.

#İstanbul #Sadiq Khan
Şehade İbrahim
Editör
Yunan vekil Kairidis'ten dikkat çeken itiraf! "Mısır, Türkiye'nin katılımı olmadan anlaşmaya yanaşmıyor"
Sonraki Haber
Yunan vekil Kairidis'ten dikkat çeken itiraf! "Mısır, Türkiye'nin katılımı olmadan anlaşmaya yanaşmıyor"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın