Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul turunda Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı! Londra ile İstanbul mesajı verdi
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz’ın eşlik ettiği İstanbul programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti. Sultanahmet Camii’nde cuma namazı kılan Khan, Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı’ya yürüdü. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Khan’a Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış bir Mushaf-ı Şerif hediye etti. Khan, ziyaretine ilişkin paylaşımında Londra ile İstanbul arasındaki köklü kültürel bağlara dikkat çekti.
İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın tarihî yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.
Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi.
Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.
SULTANAHMET'TEN LONDRA'YA BİR MESAJ
Khan, sosyal medya hesabında Sultanahmet Camii önünde Bakan Yardımcısı Yılmaz ile çekilen fotoğrafına da yer verdi. Camide geçirdiği vakti "dünyanın en önemli ibadet mekânlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlatan Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.