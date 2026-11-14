Yunan vekil Kairidis'ten dikkat çeken itiraf! "Mısır, Türkiye'nin katılımı olmadan anlaşmaya yanaşmıyor"
Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları üzerinden yaşanan gerilimde Yunanistan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekili Dimitris Kairidis, Atina ile Kahire arasında yürütülen kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması görüşmelerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Mısır'ın, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadan bir anlaşmaya yanaşmadığını belirten Kairidis, "Türkiye'nin de bu sürece katılması gerekiyor" sözleriyle Atina'nın karşılaştığı diplomatik tabloyu ortaya koydu.
Doğu Akdeniz'deki jeopolitik hareketlilik ve stratejik enerji hatları üzerinden yürütülen diplomatik satrançta dikkat çeken bir itiraf geldi.
Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tanınmış isimlerinden, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dimitris Kairidis, katıldığı canlı yayında Atina'nın Kahire ile yürüttüğü deniz yetki alanları ve sınırlandırma müzakerelerine dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.
Kairidis'in açıklamaları, Mısır'ın Ankara faktörünü göz ardı etmeden masaya oturmayı reddettiğini söyledi.
"MISIR TÜRKİYE'SİZ MASAYA GELMİYOR"
Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ANT1'de yayınlanan Günaydın Yunanistan programına konuk olan Kairidis, Atina ile Kahire arasında uzun süredir çıkmaza giren deniz sınırlarının süreçlerine değindi. Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan ve henüz resmi olarak sınırlandırma yapılmamış geniş deniz alanına dikkat çeken Kairidis, Mısır yönetiminin tavrını şu sözlerle özetledi:
"Mısır, ne zaman davet edildiyse ve yeniden masaya çağrıldıysa, bizimle sınır belirleme sürecine gitmek için bize açıkça şunu söylüyor: 'Hayır, Türkiye'nin de bu süreçte gelmesi gerekir, çünkü orada belirli Türk iddiaları ve itirazları var.'"*
Bu açıklama, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuki tezlerinin ve haklı itirazlarının bölgesel aktörler tarafından fiilen nasıl dikkate alındığının en net itirafı olarak değerlendirildi. Atina'nın tüm zorlamalarına rağmen Mısır'ın Ankara'yı dışlayan tek taraflı bir oldubittiye yanaşmadığı bir kez daha belgelenmiş oldu.
FRANSIZ ARAŞTIRMA GEMİSİ VE "NAVTEX" KRİZİ GÖLGESİNDE GÖZDAĞI SİYASETİ
Yayın boyunca, Fransız araştırma gemisi Améngo'nun (NEXANS) bölgedeki seyri ve Türkiye'nin buna karşı çıkarak yayınladığı karşı-navtex bildirimleri de masaya yatırıldı.
Yunan hükümet kanadının "Türkiye'nin tepkilerinin sonuçsuz kaldığı" yönündeki savlarına karşın, uzmanlar ve muhalefet kanadı bu durumun Yunanistan'a maliyetli bir diplomatik sıkışma yarattığını savundu. Eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve uluslararası hukuk profesörü Christos Rozakis gibi tanınmış isimlerin, Fransız tarafının Ankara'ya gönderdiği diplomatik notalarda bilgi verme ihtiyacı duymasını "egemenlik haklarından ödün verilmesi" olarak nitelendirmesi stüdyoda sert tartışmalara yol açtı.
Kairidis ise bu bilgilendirmelerin bir "izin isteme" değil, uluslararası deniz hukuku gereği komşu ülkelere yapılan teknik birer bildirim olduğunu savunmaya çalışsa da, Mısır'ın Türkiye'yi denklemden çıkarmayan tutumuyla ilgili yaptığı itiraf, Atina'nın stratejik açıdan yaşadığı çıkmazı açıkça gözler önüne serdi.
DOĞU AKDENİZ'DE DENGE DEĞİŞİYOR MU?
Uzmanlara göre Kairidis'in bu itirafı, Yunanistan'ın Mısır ile tek taraflı bir deniz yetki alanı anlaşması imzalayarak Türkiye'yi tamamen izole etme planlarının pratikte tıkanıp kaldığını kanıtlıyor.
Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve Libya ile imzalanan mutabakatların yanı sıra Mısır'ın dengeli dış politika tercihi, Atina'nın bölgesel planlarını suya düşürmeye devam ediyor.