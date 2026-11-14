Yunanistan 'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tanınmış isimlerinden, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dimitris Kairidis, katıldığı canlı yayında Atina'nın Kahire ile yürüttüğü deniz yetki alanları ve sınırlandırma müzakerelerine dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

Jeopolitik Profesörü Yorgos Mazis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekili Dimitris Kairidis ANT1 televizyonunda. (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

"MISIR TÜRKİYE'SİZ MASAYA GELMİYOR"

Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ANT1'de yayınlanan Günaydın Yunanistan programına konuk olan Kairidis, Atina ile Kahire arasında uzun süredir çıkmaza giren deniz sınırlarının süreçlerine değindi. Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan ve henüz resmi olarak sınırlandırma yapılmamış geniş deniz alanına dikkat çeken Kairidis, Mısır yönetiminin tavrını şu sözlerle özetledi:

"Mısır, ne zaman davet edildiyse ve yeniden masaya çağrıldıysa, bizimle sınır belirleme sürecine gitmek için bize açıkça şunu söylüyor: 'Hayır, Türkiye'nin de bu süreçte gelmesi gerekir, çünkü orada belirli Türk iddiaları ve itirazları var.'"*

Bu açıklama, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuki tezlerinin ve haklı itirazlarının bölgesel aktörler tarafından fiilen nasıl dikkate alındığının en net itirafı olarak değerlendirildi. Atina'nın tüm zorlamalarına rağmen Mısır'ın Ankara'yı dışlayan tek taraflı bir oldubittiye yanaşmadığı bir kez daha belgelenmiş oldu.