Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve çıkarları etrafında devam eden mücadele, bu kez Fransa'nın diplomatik girişimiyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında yürütülecek deniz tabanı araştırmaları, Ankara'nın diplomatik girişimlerinin ardından Atina'da tartışma konusu oldu.

Fransız araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri öncesinde Türkiye'ye diplomatik nota gönderilmesi, Yunanistan'da bazı siyasetçiler tarafından geri adım olarak yorumlandı. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.