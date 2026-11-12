-°C
CANLI YAYIN

Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik nota Atina'yı karıştırdı, Yunan vekil Çakri'den Miçotakis'e sert tepki geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik nota Atina'yı karıştırdı, Yunan vekil Çakri'den Miçotakis'e sert tepki geldi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını ilgilendiren deniz altı elektrik bağlantısı projesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa'nın, Girit ile Kıbrıs arasında araştırma yapacak gemisi öncesinde Ankara'ya diplomatik nota göndermesi Yunanistan'da siyasi krize yol açtı. Eski Yunanistan Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın hamlesini Türkiye açısından kazanım, Atina açısından ise yenilgi olarak değerlendirdi. Çakri, "Türkiye herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde etti" diyerek Miçotakis hükümetini hedef aldı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve çıkarları etrafında devam eden mücadele, bu kez Fransa'nın diplomatik girişimiyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında yürütülecek deniz tabanı araştırmaları, Ankara'nın diplomatik girişimlerinin ardından Atina'da tartışma konusu oldu.

TÜRKİYE'DEN FRANSIZ ARAŞTIRMA GEMİSİNE İZİN! DOĞU AKDENİZ'DE NAVTEX HAMLESİ ATİNA'NIN GÜNDEMİNDE

Fransız araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri öncesinde Türkiye'ye diplomatik nota gönderilmesi, Yunanistan'da bazı siyasetçiler tarafından geri adım olarak yorumlandı. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri (Foto: Yunan basını). Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri (Foto: Yunan basını)

Çakri, Fransa'nın Ankara'yı diplomatik süreçte muhatap almasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini savunarak yaşananları Atina açısından bir yenilgi olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMEDEN İSTEDİĞİNİ ALDI!

Yunan milletvekilinin değerlendirmesinde en dikkat çekici bölüm, Türkiye'nin izlediği diplomatik stratejiye ilişkin sözleri oldu.

Çakri, Ankara'nın bölgeye herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik kanalları kullanarak hedeflerine ulaştığını ileri sürdü. Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'ye nota göndermesini, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tezlerinin dikkate alınması olarak değerlendirdi.

Yunan siyasetçi, bu gelişmenin Atina'nın beklentileriyle örtüşmediğini belirterek Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını savundu.

Böylece Atina'nın yalnızca askeri ve siyasi dengeler üzerinden değil, diplomatik temaslar üzerinden de Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunu hesaba katmak zorunda kaldığı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

NAVTEX HAMLESİ ATİNA'NIN HESAPLARINI BOZDU

Krizin merkezinde, Girit ile Kıbrıs arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik kablosu için yapılacak araştırmalar bulunuyor.

Yunanistan, Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında 6 Kasım'da NAVTEX yayımladı. Türkiye ise aynı gün karşı NAVTEX yayımlayarak araştırma yapılması planlanan bölgenin bir kısmının Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu bildirdi.

Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı projesinde görev alacak Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, 7 Kasım 2026'da Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda görüntülendi. (Foto: REUTERS)Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı projesinde görev alacak Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, 7 Kasım 2026'da Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda görüntülendi. (Foto: REUTERS)

Ankara, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak söz konusu faaliyetlere ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Çakri, Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te araştırmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkat çekti. Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunun açıkça vurgulandığını belirtti.

Yunan milletvekiline göre bu durum, Ankara'nın diplomatik pozisyonunu güçlendiren önemli gelişmelerden biri oldu.

TÜRK-LİBYA ANLAŞMASI ATİNA'NIN ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Çakri'nin dikkat çektiği bir diğer konu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması oldu.

Yunan siyasetçi, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın, Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabilecek etkiler taşıdığını ileri sürdü.

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist deniz yetki alanı iddialarıyla uzun süredir karşı karşıya geliyor.

Türkiye ise deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası hukukun, kıyıların coğrafi özelliklerinin ve hakkaniyet ilkesinin esas alınması gerektiğini savunuyor.

Çakri'nin Fransa'nın diplomatik girişimini Türk-Libya anlaşması bağlamında değerlendirmesi, Yunanistan'da Ankara'nın bölgesel tezlerine ilişkin endişelerin sürdüğünü ortaya koydu.

Geminin, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefleyen Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında Girit-Kıbrıs deniz altı elektrik kablosu güzergâhında araştırmalara yeniden başlaması bekleniyor. (Foto: AFP)Geminin, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefleyen Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında Girit-Kıbrıs deniz altı elektrik kablosu güzergâhında araştırmalara yeniden başlaması bekleniyor. (Foto: AFP)

MİÇOTAKİS'E FRANSA ÇAĞRISI: NOTANIN İÇERİĞİNİ AÇIKLAYIN!

Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği diplomatik nota, Yunanistan'da hükümete yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Theodora Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinden Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği notanın içeriğini kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (Foto: AA)Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (Foto: AA)

Çakri ayrıca Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen diplomatik temasların ayrıntılarının açıklanması çağrısında bulundu.

Yunan hükümeti ise Fransa'nın notasının Türkiye'den izin alınması anlamına gelmediğini savunuyor. Atina yönetimi, diplomatik bilgilendirme ile izin alma süreçlerinin birbirinden farklı olduğunu belirterek projenin gerekli izinlerinin Yunanistan ve GKRY tarafından verildiğini ifade ediyor.

Ancak notanın tam içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmamış olması, Yunanistan'daki tartışmaların odağında yer alıyor.

FRANSIZ GEMİSİ GİRİT'TEN HAREKETE GEÇTİ

Diplomatik tartışmalar sürerken Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, 10 Kasım'da Girit'teki Kandiye Limanı'ndan ayrılarak deniz tabanı araştırmaları için harekete geçti.

Gemi, Girit ile Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında deniz tabanının haritalandırılması ve kablonun döşeneceği güzergâhın belirlenmesi amacıyla araştırmalar yürütecek.

Great Sea Interconnector projesi, Yunanistan ve GKRY'nin elektrik şebekelerini deniz altından döşenecek yüksek gerilimli doğru akım kablosuyla birbirine bağlamayı hedefliyor. Proje, Kıbrıs'ın Avrupa elektrik şebekesine bağlanması açısından stratejik önem taşıyor.

Ancak kablonun geçeceği güzergâh, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin itirazları nedeniyle diplomatik ve hukuki tartışmaların merkezinde bulunuyor.

DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KAZANDI

Fransa'nın Ankara'ya diplomatik nota göndermesiyle yeniden gündeme gelen gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinin yalnızca ekonomik ve teknik meselelerden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Türkiye, bölgedeki hak ve çıkarlarının göz ardı edildiği tek taraflı girişimlere karşı diplomatik ve hukuki yollarla itirazlarını sürdürüyor.

Yunanistan'da bir milletvekilinin Fransa'nın tutumunu Ankara açısından kazanım olarak değerlendirmesi ve kendi hükümetini eleştirmesi ise gelişmenin Atina'daki siyasi yansımalarını gözler önüne serdi.

Türkiyeden Fransız gemisine araştırma izni!Türkiyeden Fransız gemisine araştırma izni! TÜRKİYE'DEN FRANSIZ GEMİSİNE ARAŞTIRMA İZNİ!

#Girit #Yunanistan
ABD heyeti Moskova'da! Trump'ın damadı Kushner ve Witkoff, Putin ile masaya oturuyor
Sonraki Haber
ABD heyeti Moskova'da! Trump'ın damadı Kushner ve Witkoff, Putin ile masaya oturuyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın