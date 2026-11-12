Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik nota Atina'yı karıştırdı, Yunan vekil Çakri'den Miçotakis'e sert tepki geldi
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını ilgilendiren deniz altı elektrik bağlantısı projesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa'nın, Girit ile Kıbrıs arasında araştırma yapacak gemisi öncesinde Ankara'ya diplomatik nota göndermesi Yunanistan'da siyasi krize yol açtı. Eski Yunanistan Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın hamlesini Türkiye açısından kazanım, Atina açısından ise yenilgi olarak değerlendirdi. Çakri, "Türkiye herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde etti" diyerek Miçotakis hükümetini hedef aldı.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve çıkarları etrafında devam eden mücadele, bu kez Fransa'nın diplomatik girişimiyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında yürütülecek deniz tabanı araştırmaları, Ankara'nın diplomatik girişimlerinin ardından Atina'da tartışma konusu oldu.
Fransız araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri öncesinde Türkiye'ye diplomatik nota gönderilmesi, Yunanistan'da bazı siyasetçiler tarafından geri adım olarak yorumlandı. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.
Çakri, Fransa'nın Ankara'yı diplomatik süreçte muhatap almasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini savunarak yaşananları Atina açısından bir yenilgi olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMEDEN İSTEDİĞİNİ ALDI!
Yunan milletvekilinin değerlendirmesinde en dikkat çekici bölüm, Türkiye'nin izlediği diplomatik stratejiye ilişkin sözleri oldu.
Çakri, Ankara'nın bölgeye herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik kanalları kullanarak hedeflerine ulaştığını ileri sürdü. Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'ye nota göndermesini, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tezlerinin dikkate alınması olarak değerlendirdi.
Yunan siyasetçi, bu gelişmenin Atina'nın beklentileriyle örtüşmediğini belirterek Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını savundu.
Böylece Atina'nın yalnızca askeri ve siyasi dengeler üzerinden değil, diplomatik temaslar üzerinden de Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunu hesaba katmak zorunda kaldığı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.
NAVTEX HAMLESİ ATİNA'NIN HESAPLARINI BOZDU
Krizin merkezinde, Girit ile Kıbrıs arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik kablosu için yapılacak araştırmalar bulunuyor.
Yunanistan, Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında 6 Kasım'da NAVTEX yayımladı. Türkiye ise aynı gün karşı NAVTEX yayımlayarak araştırma yapılması planlanan bölgenin bir kısmının Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu bildirdi.
Ankara, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak söz konusu faaliyetlere ilişkin tutumunu ortaya koydu.
Çakri, Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te araştırmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkat çekti. Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunun açıkça vurgulandığını belirtti.
Yunan milletvekiline göre bu durum, Ankara'nın diplomatik pozisyonunu güçlendiren önemli gelişmelerden biri oldu.
TÜRK-LİBYA ANLAŞMASI ATİNA'NIN ENDİŞELERİNİ ARTIRDI
Çakri'nin dikkat çektiği bir diğer konu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması oldu.
Yunan siyasetçi, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın, Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabilecek etkiler taşıdığını ileri sürdü.
Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist deniz yetki alanı iddialarıyla uzun süredir karşı karşıya geliyor.
Türkiye ise deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası hukukun, kıyıların coğrafi özelliklerinin ve hakkaniyet ilkesinin esas alınması gerektiğini savunuyor.
Çakri'nin Fransa'nın diplomatik girişimini Türk-Libya anlaşması bağlamında değerlendirmesi, Yunanistan'da Ankara'nın bölgesel tezlerine ilişkin endişelerin sürdüğünü ortaya koydu.