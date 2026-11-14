İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rubio'nun "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerini abluka yoluyla İranlıları aç bırakma tehdidi olarak değerlendiren Bekayi, Washington'ı savaş suçu işlemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını sert sözlerle eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef alan Bekayi, "ABD Dışişleri Bakanı, açıkça ve küstahça İranlıları abluka yoluyla aç bırakmakla tehdit ederek, 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Bu, Washington'ın savaş suçları işlediğinin bir başka itirafıdır ve İran'a karşı yürüttüğü saldırganlık savaşları ile ekonomik baskının mevcut vahşetlerine bir yenisini eklemektedir. Yıllarca süregelen başarısız zorlama, tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık politikalarının ardından ABD aynı hataları tekrarlamaya devam ediyor ve bunları yalnızca yeni isimler altında yeniden sunuyor" dedi.

Eleştirisinde Pulitzer ödüllü Amerikalı tarihçi Barbara Tuchman'ın "Delilik Yürüyüşü: Truva'dan Vietnam'a" adlı eserine atıfta bulunan Bekayi, ABD'nin tutumuna ilişkin, "Bu, tarihçi Barbara Tuchman'ın 'Delilik Yürüyüşü' olarak tanımladığı şeyin örneği niteliğindedir. Bir hükümetin felaketle sonuçlanan bir eylem politikasını sürdürmesi, başarısızlıklarından ders çıkarmayı reddetmesi ve her ardışık yenilgide hatalarına daha da gömülmesidir" ifadelerini kullandı.

RUBİO: "ENİNDE SONUNDA EKONOMİK GERÇEKLER, EN RADİKAL DELİNİN BİLE KAFASINA GİRER"

Rubio, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız. Nihayetinde kendi savaşçılarınıza, güvenlik güçlerinize ve diğerlerine ödeme yapabilmeniz gerekiyor. Eninde sonunda ekonomik gerçekler, en radikal delinin bile kafasına girer. Dolayısıyla zaman geçtikçe bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak evet, yapılabilecek gerçek bir anlaşma varsa ABD her zaman hazır. Buna açığız" ifadelerini kullanmıştı.