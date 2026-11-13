Kuzey Kore 78 yıl sonra bayrağını değiştirdi! Kim Jong Un'dan liderliğe sadakat vurgulu yeni düzenleme
Kuzey Kore, 1948'de ülkenin kuruluşundan bu yana kullanılan ulusal bayrağında 78 yıl sonra ilk kez değişikliğe gitti. Bayrağın en-boy oranı yeniden düzenlenirken beyaz şeritler kalınlaştırıldı. Ancak değişiklik yalnızca tasarımla sınırlı kalmadı. Yeni düzenlemeyle bayrağın sembolik anlamı da değişti. On yıllardır Kore halkının etnik birliğini temsil eden semboller, artık liderliğe bağlılık ve sadakat vurgusuyla tanımlanıyor. Gelişme, Kim Jong Un'un ülkenin tarihsel ve siyasi sembolleri üzerindeki etkisini güçlendirme çabasının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Kuzey Kore yönetiminin resmî internet sitesi Naenara, ülkenin yeni ulusal bayrağını yayımladı. Yeni tasarımda bayrağın en-boy oranı 1:2'den 1:1,65'e düşürüldü. Böylece Kuzey Kore, dünyada 1:1,65 oranında bayrak kullanan tek ülke oldu.
Bayrağın üst ve alt bölümündeki mavi şeritlerin arasında bulunan beyaz şeritler de genişletildi. Yeni tasarımda beyaz şeritlerin kalınlığı, mavi şeritlerin yaklaşık üçte biri seviyesine çıkarıldı.
1948'DEN BU YANA İLK DEĞİŞİKLİK
Kuzey Kore'nin bayrağında yapılan değişiklik, ülkenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen ilk oran düzenlemesi oldu.
Güney Kore'nin kullandığı Taegukgi bayrağından farklı bir tasarım benimseyen Kuzey Kore, 1948'de Sovyetler Birliği tarafından önerilen mevcut bayrağını kabul etmişti. O dönemde bayrağın 1:2 oranında olması kararlaştırılmış, farklı oran önerileri reddedilmişti.
1967 yılında lider merkezli kişilik kültünün devlet ideolojisinin temel unsurlarından biri haline gelmesiyle bayrağın tasarımı da ülkenin kurucu lideri Kim İl Sung'a atfedilmeye başlandı.
Kuzey Kore yönetimi, bayrağın renklerine de özel anlamlar yüklemişti. Kırmızı renk Kim İl Sung'un Japon karşıtı mücadelesinde dökülen kanı, mavi renk Kore halkının dünya barışı için verdiği mücadeleyi, beyaz ise etnik saflığı temsil ediyordu.
BAYRAĞIN ANLAMI DA DEĞİŞTİ: YENİ VURGU LİDERLİĞE SADAKAT
Yapılan değişikliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, bayrağın sembolik anlamına ilişkin yeni yorum oldu.
Kuzey Kore'nin resmî internet sitesi Naenara'da daha önce beyaz daire ve şeritlerin Kore halkının ortak kimliğini ve etnik birliğini temsil ettiği belirtiliyordu. Güncellenen açıklamada ise bu semboller, "Partinin ve liderin yönetimini saf bir zihinle destekleyen Kore halkının sadakati" şeklinde tanımlandı.
Böylece ülkenin ulusal sembollerinden birinin anlamı, etnik dayanışma vurgusundan liderliğe bağlılık vurgusuna doğru değiştirildi.
Bu adım, Kim Jong Un'un ülkenin siyasi ve tarihsel kimliğinde kendi izini güçlendirme çabası açısından da dikkat çekti.
KİM JONG UN'UN İZİ ULUSAL SEMBOLLERE DE YANSIDI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son yıllarda ülkenin siyasi söyleminde ve tarihsel anlatısında değişikliklere gidiyor. Bu süreçte önceki liderlerin mirasına dayanan bazı sembol ve politikalar yeniden şekillendiriliyor.
Kuzey Kore, 2024 yılında ulusal marşında da kısmi değişiklik yapmıştı. Bayrağın yeniden düzenlenmesi, bu değişim sürecinin yeni bir aşaması olarak öne çıktı.
Yeni bayrak, Kim Jong Un'un geçen ay Çin'in Dandong kentini ziyareti sırasında da görüntülendi. Çinli vatandaşların ziyaret sırasında yeni tasarıma sahip Kuzey Kore bayraklarını taşıdığı fotoğraflara yansıdı.
Kuzey Koreli sporcular da eylül ve ekim aylarında Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda yeni bayrağı kullandı. Değişiklik hem sporcuların formalarına hem de organizasyonun açılış ve kapanış törenlerine yansıdı.
YENİ BAYRAK DÜZENLEMESİ MART AYINDA ONAYLANDI
Bayraktaki değişiklik, 23 Mart 2026'da revize edilen Sosyalist Anayasa'nın 7. Bölüm 166. maddesi kapsamında resmen onaylandı.
Ancak Kuzey Kore yönetimi, düzenlemeyi uzun süre kamuoyuna açıklamadı. Naenara'nın güncellenmiş anayasa metnini 10 Kasım'da yayımlamasıyla değişiklik resmiyet kazandı.
Yeni bayrak, 17 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında resmî internet sitesinde kullanılmaya başlandı. Yönetim, bayrağın yeni oranlarına ilişkin düzenlemeyi doğrularken değişikliğin gerekçesi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
78 yıllık tasarımın ardından gelen bu değişiklik, Kuzey Kore'nin ulusal sembollerini yeniden şekillendirme sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.