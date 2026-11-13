1967 yılında lider merkezli kişilik kültünün devlet ideolojisinin temel unsurlarından biri haline gelmesiyle bayrağın tasarımı da ülkenin kurucu lideri Kim İl Sung'a atfedilmeye başlandı.

Güney Kore'nin kullandığı Taegukgi bayrağından farklı bir tasarım benimseyen Kuzey Kore, 1948'de Sovyetler Birliği tarafından önerilen mevcut bayrağını kabul etmişti. O dönemde bayrağın 1:2 oranında olması kararlaştırılmış, farklı oran önerileri reddedilmişti.

Kuzey Kore'nin bayrağında yapılan değişiklik, ülkenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen ilk oran düzenlemesi oldu.

Bayrağın üst ve alt bölümündeki mavi şeritlerin arasında bulunan beyaz şeritler de genişletildi. Yeni tasarımda beyaz şeritlerin kalınlığı, mavi şeritlerin yaklaşık üçte biri seviyesine çıkarıldı.

Kuzey Kore yönetiminin resmî internet sitesi Naenara, ülkenin yeni ulusal bayrağını yayımladı. Yeni tasarımda bayrağın en-boy oranı 1:2'den 1:1,65'e düşürüldü. Böylece Kuzey Kore, dünyada 1:1,65 oranında bayrak kullanan tek ülke oldu.

Kuzey Kore, 1948'de ülkenin kuruluşundan bu yana kullanılan ulusal bayrağında 78 yıl sonra ilk kez değişikliğe gitti. (Foto: Kuzey Kore basını)

Kuzey Kore yönetimi, bayrağın renklerine de özel anlamlar yüklemişti. Kırmızı renk Kim İl Sung'un Japon karşıtı mücadelesinde dökülen kanı, mavi renk Kore halkının dünya barışı için verdiği mücadeleyi, beyaz ise etnik saflığı temsil ediyordu.

BAYRAĞIN ANLAMI DA DEĞİŞTİ: YENİ VURGU LİDERLİĞE SADAKAT

Yapılan değişikliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, bayrağın sembolik anlamına ilişkin yeni yorum oldu.

Kuzey Kore'nin resmî internet sitesi Naenara'da daha önce beyaz daire ve şeritlerin Kore halkının ortak kimliğini ve etnik birliğini temsil ettiği belirtiliyordu. Güncellenen açıklamada ise bu semboller, "Partinin ve liderin yönetimini saf bir zihinle destekleyen Kore halkının sadakati" şeklinde tanımlandı.

Böylece ülkenin ulusal sembollerinden birinin anlamı, etnik dayanışma vurgusundan liderliğe bağlılık vurgusuna doğru değiştirildi.

Bu adım, Kim Jong Un'un ülkenin siyasi ve tarihsel kimliğinde kendi izini güçlendirme çabası açısından da dikkat çekti.