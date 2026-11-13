İsrail basını yeni İran saldırısını duyurdu, CENTCOM'dan iddialara çok sert yanıt geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürmek için hazırlık yaptığı iddialarını "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirerek reddetti.