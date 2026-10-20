İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği yönünde iddialar dolaşıyor. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kritik olduğu ve acil müdahale amacıyla Çin'e götürüldüğü de öne sürülen iddialar arasında.

İnternetteki söylentilere göre Kim, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle ülke dışına çıkarıldı. İddialarda, liderin Çin'in başkenti Pekin'deki Peking Union Medical College hastanesine götürüldüğü ve burada acil tedavi gördüğü belirtildi.

Ancak Kim Jong-un'un gerçekten beyin kanaması geçirip geçirmediğine, komada olup olmadığına veya Çin'de tedavi görüp görmediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar, şimdilik sosyal medyada yayılan ve bağımsız biçimde teyit edilmemiş söylentiler niteliğinde.