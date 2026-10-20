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Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği ve acil tedavi için Çin'e götürüldüğü yönündeki çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre Pyongyang'daki sağlık imkânlarının yetersizliği nedeniyle ülke dışına çıkarılan Kim'in Pekin'deki bir hastanede tedavi gördüğü öne sürülüyor. Kuzey Kore liderinin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, olası halef senaryolarında kız kardeşi Kim Yo-jong ve 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae öne çıkıyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 1

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği yönünde iddialar dolaşıyor. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kritik olduğu ve acil müdahale amacıyla Çin'e götürüldüğü de öne sürülen iddialar arasında.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN KOMAYA MI GİRDİ?

İnternetteki söylentilere göre Kim, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle ülke dışına çıkarıldı. İddialarda, liderin Çin'in başkenti Pekin'deki Peking Union Medical College hastanesine götürüldüğü ve burada acil tedavi gördüğü belirtildi.

Ancak Kim Jong-un'un gerçekten beyin kanaması geçirip geçirmediğine, komada olup olmadığına veya Çin'de tedavi görüp görmediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar, şimdilik sosyal medyada yayılan ve bağımsız biçimde teyit edilmemiş söylentiler niteliğinde.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 2

KİM JONG-UN SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜLDÜ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artıran ayrıntılardan biri de son kamuoyu görüntüleri oldu.

The Sun'ın aktardığı bilgilere göre Kuzey Kore lideri, son olarak 11 Ekim'de Pyongyang'da yeri açıklanmayan bir savunma müzesini ziyaret ederken görüntülendi.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 3

KUZEY KORE UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: YA YAS İLAN EDİLECEK YA DA KANIT SUNULACAK

Kuzey Kore uzmanı Benedict Rogers, Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin söylentilerin geçmişte de ortaya çıktığını hatırlattı. Rogers, liderin sağlık durumuna ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek rejimin, Kim'in hayatta olduğunu gösteren kanıtlar yayımlamasını beklediğini söyledi.

The Sun'ın yeni YouTube kanalı From The Newsroom'a konuşan Rogers, Kim'in fiziksel durumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de onun öldüğüne dair söylentiler çıktı. Sağlıklı bir adama benzemiyor, aşırı derecede kilolu."

Rogers, Kuzey Kore'de liderin ölümünün ardından ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise geçmişteki uygulamalara dikkat çekti.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 4

"Geçmişte yüce lider öldüğünde yaşanan şey, halkın organize bir şekilde büyük bir yas dalgasına sürüklenmesi oluyor. İnsanlar sokaklarda feryat ederek ağlıyor. Haber sunucuları son derece duygusal bir ses tonuyla yayın yapıyor. Henüz buna benzer bir şey görmedik. Ya böyle bir durum yaşanacak ya da hâlâ hayattaysa hayatta olduğunu gösteren bazı kanıtlar yayımlayacaklar."

Rogers'ın değerlendirmeleri, Kuzey Kore yönetiminin olası bir liderlik değişikliği karşısında nasıl bir tutum alabileceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 5

2020'DE DE AYNI SÖYLENTİLER GÜNDEME GELMİŞTİ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar ilk kez ortaya çıkmıyor.

The Sun'ın haberinde, 2020 yılında da Kuzey Kore liderinin aylar boyunca kamuoyu önünde görünmemesi üzerine benzer söylentilerin yayıldığı hatırlatıldı. O dönemde sosyal medya kullanıcıları Kim'in hayatını kaybettiğini öne sürmüş, eski bir diplomat ise liderin komada olduğunu ve iktidarı kız kardeşi Kim Yo-jong'a devretmeye hazırlandığını iddia etmişti.

Ancak geçmişte de gündeme gelen bu söylentiler, Kim'in mevcut sağlık durumuna ilişkin yeni iddiaların doğruluğunu tek başına kanıtlamıyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 6

KİM JONG-UN ÖLÜRSE KUZEY KORE'NİN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar, Kuzey Kore'de olası bir iktidar değişikliğinin nasıl gerçekleşebileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

The Sun'ın aktardığı uzman değerlendirmelerine göre, Kuzey Kore liderinin hayatını kaybetmesi durumunda öne çıkabilecek isimlerden biri kız kardeşi Kim Yo-jong.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 7

Rejim içerisinde önemli bir nüfuza sahip olduğu belirtilen Kim Yo-jong'un, ağabeyinin ölümü durumunda yönetimi devralabileceği değerlendiriliyor. Kendisi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip yönetim yapısında etkili isimlerden biri olarak görülüyor.

Kim Yo-jong'un ağabeyinden daha acımasız olabileceği de haberde yer verilen değerlendirmeler arasında. Rejim içinden kaynakların daha önce aktardığı bilgilere göre Kim Yo-jong, babaları Kim Jong-il'in en sert yardımcıları ve danışmanlarından etkilendi.

Kim Yo-jong, pazartesi günü yaptığı açıklamada Pyongyang yönetiminin Güney Kore sınırına yakın bölgelere ilave taktik silahlar konuşlandırmayı değerlendirdiğini söyledi. Bu açıklama, Kuzey Kore yönetimindeki etkisinin ve ülkenin güvenlik politikalarındaki rolünün yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 8

13 YAŞINDAKİ KIZI KİM JU-AE İÇİN HALEFLİK SENARYOSU

Kim Jong-un'un olası halefi olarak öne çıkan bir diğer isim ise 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae.

The Sun'ın haberinde yer verilen analist değerlendirmelerine göre Kim Yo-jong, Ju-ae yönetimi devralabilecek yaşa gelene kadar geçici liderlik görevini üstlenebilir. Bu senaryo, Kuzey Kore'de iktidarın aile içinde devam etmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

Kim Ju-ae, son yıllarda babasının yanında çok sayıda önemli etkinlikte yer aldı. Güney Koreli istihbarat yetkilileri de uzun süredir Ju-ae'nin Kim Jong-un'un muhtemel halefi olabileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte Ju-ae, henüz resmen halef ilan edilmiş değil. Dolayısıyla gelecekte ülkenin lideri olacağı yönündeki değerlendirmeler kesinleşmiş bir karar değil, olası bir iktidar geçişine ilişkin yorumlar olarak öne çıkıyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 9

BABASININ YANINDAN AYRILMIYOR: JU-AE'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kim Ju-ae'nin kamuoyu önündeki ilk görünümü Kasım 2022'de gerçekleşti. Genç kız, bir füze denemesi sırasında babasıyla el ele yürürken görüntülendi.

Şubat 2023'te ise Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kızını da yanında bulundurdu.

Ju-ae, sonraki yıllarda da babasının katıldığı çeşitli etkinliklerde boy gösterdi. Çoğu zaman babasınınkine benzer kıyafetlerle görüntülenmesi, liderin kızını ülkenin geleceğinde önemli bir konuma hazırladığı yönündeki yorumları artırdı.

The Sun'a göre Ju-ae'nin geçen yıl babasına Çin'e yaptığı devlet ziyaretinde eşlik etmesi de haleflik tartışmalarında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Haberde, evde eğitim gören Ju-ae'nin Kim Jong-un ile eşi Ri Sol-ju'nun en büyük çocuğu olduğu belirtildi.

Ju-ae'nin bir gün ülkenin yönetimini devralması halinde, Kuzey Kore'nin hanedanlık tarihindeki ilk kadın lideri olması söz konusu olacak.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 10

"DAHA KORKUTUCU BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR"

The Sun'ın haberinde görüşlerine yer verilen bir kaynak, Kim Ju-ae'nin yetiştirilme tarzının ve gelecekte üstlenebileceği rolün Kuzey Kore'deki siyasi sistem açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak, Ju-ae'nin ülkenin yönetici seçkinleri arasında yetiştirildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Onun yetiştirilme tarzını ve Kuzey Kore'nin seçkin yönetici kadrosunun bir parçası olması için aldığı eğitimi düşündüğümüzde, babasından ve büyükbabasından şunu biliyoruz: Siyasetin kanlı mücadelesinin içinde yer alacak.Bu da sadakatsiz yardımcılarını şiddet yoluyla görevden uzaklaştırmasını gerektirecek. Bu, liderlik görevinin bir gereği."

Haberde yer verilen bu değerlendirmeler, Ju-ae'nin gelecekte lider olması durumunda nasıl bir yönetim anlayışı benimseyebileceğine ilişkin öngörüler içeriyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 11

KUZEY KORE'DE İKTİDAR MÜCADELESİNİN KANLI GEÇMİŞİ

Kim Jong-un ve babası Kim Jong-il, Kuzey Kore'deki sert yönetim anlayışı ve siyasi tasfiyelerle anılıyor.

Kim Jong-il, 1994 yılında iktidara gelmiş ve 2011'deki ölümüne kadar ülkeyi yönetmişti. Kim Jong-un da liderliği döneminde rejim içindeki muhaliflere ve sadakatsizlikle suçlanan isimlere yönelik sert uygulamalarla gündeme geldi.

Bu uygulamaların en dikkat çekici örneklerinden biri, Kim Jong-un'un amcası Jang Song-thaek'in 2013 yılında idam edilmesiydi. The Sun'ın haberinde, Jang Song-thaek'in idam mangası tarafından infaz edildiği hatırlatıldı.

Kuzey Kore'deki liderlik yapısının aile bağları, siyasi sadakat ve güvenlik kurumlarının etkisi üzerine kurulu olması, olası bir iktidar değişikliğinin yalnızca liderin kim olacağıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

Kim Jong-un'un ölümü halinde Kim Yo-jong'un geçici liderliği üstlenmesi veya Kim Ju-ae'nin gelecekte yönetimin başına geçmesi gibi senaryolar da bu çerçevede tartışılıyor. Ancak Kuzey Kore yönetimi tarafından doğrulanmış bir haleflik planı bulunmuyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 12

AŞIRI KİLOSU VE SİGARA ALIŞKANLIĞI SAĞLIĞINA İLİŞKİN ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlarda fiziksel görünümü ve yaşam tarzı da sık sık gündeme geliyor.

The Sun'ın bu ayın başlarında yayımladığı başka bir haberde, Güney Koreli istihbarat yetkililerinin Kim'in beslenme alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Haberde, liderin biftek ve ıstakoz gibi yiyecekleri içeren lüks bir beslenme düzenine sahip olduğu ve "aşırı derecede obez" olduğu öne sürüldü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) değerlendirmelerine göre Kim Jong-un'un ağırlığı 140 kilogramı aşıyor. Boyunun yaklaşık 1,70 metre olduğu belirtilen Kuzey Kore liderinin bu fiziksel özelliklerinin, kalp ve damar hastalıkları açısından ciddi risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Kim'in yoğun sigara kullanımı ve yüksek vücut ağırlığı da sağlık durumuna ilişkin endişeleri artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada 13

GÖZLER PYONGYANG'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar, Kuzey Kore gibi kapalı bir siyasi sistemde liderin kamuoyu önünde görünmemesinin nasıl geniş çaplı şüphelere yol açabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

The Sun'ın gündeme taşıdığı iddialara göre Kim'in beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için Çin'e götürüldüğü öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların hiçbiri şu aşamada bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

Şimdilik hem Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar hem de olası haleflik senaryoları belirsizliğini koruyor.

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