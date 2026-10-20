Kim Jong-un’un beyin kanaması sonrası komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü öne sürüldü; gözler Kuzey Kore’den gelecek açıklamada
İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği ve acil tedavi için Çin'e götürüldüğü yönündeki çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre Pyongyang'daki sağlık imkânlarının yetersizliği nedeniyle ülke dışına çıkarılan Kim'in Pekin'deki bir hastanede tedavi gördüğü öne sürülüyor. Kuzey Kore liderinin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, olası halef senaryolarında kız kardeşi Kim Yo-jong ve 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae öne çıkıyor.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği yönünde iddialar dolaşıyor. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kritik olduğu ve acil müdahale amacıyla Çin'e götürüldüğü de öne sürülen iddialar arasında.
İnternetteki söylentilere göre Kim, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle ülke dışına çıkarıldı. İddialarda, liderin Çin'in başkenti Pekin'deki Peking Union Medical College hastanesine götürüldüğü ve burada acil tedavi gördüğü belirtildi.
Ancak Kim Jong-un'un gerçekten beyin kanaması geçirip geçirmediğine, komada olup olmadığına veya Çin'de tedavi görüp görmediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar, şimdilik sosyal medyada yayılan ve bağımsız biçimde teyit edilmemiş söylentiler niteliğinde.
KİM JONG-UN SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜLDÜ
Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artıran ayrıntılardan biri de son kamuoyu görüntüleri oldu.
The Sun'ın aktardığı bilgilere göre Kuzey Kore lideri, son olarak 11 Ekim'de Pyongyang'da yeri açıklanmayan bir savunma müzesini ziyaret ederken görüntülendi.
KUZEY KORE UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: YA YAS İLAN EDİLECEK YA DA KANIT SUNULACAK
Kuzey Kore uzmanı Benedict Rogers, Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin söylentilerin geçmişte de ortaya çıktığını hatırlattı. Rogers, liderin sağlık durumuna ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek rejimin, Kim'in hayatta olduğunu gösteren kanıtlar yayımlamasını beklediğini söyledi.
The Sun'ın yeni YouTube kanalı From The Newsroom'a konuşan Rogers, Kim'in fiziksel durumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de onun öldüğüne dair söylentiler çıktı. Sağlıklı bir adama benzemiyor, aşırı derecede kilolu."
Rogers, Kuzey Kore'de liderin ölümünün ardından ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise geçmişteki uygulamalara dikkat çekti.
"Geçmişte yüce lider öldüğünde yaşanan şey, halkın organize bir şekilde büyük bir yas dalgasına sürüklenmesi oluyor. İnsanlar sokaklarda feryat ederek ağlıyor. Haber sunucuları son derece duygusal bir ses tonuyla yayın yapıyor. Henüz buna benzer bir şey görmedik. Ya böyle bir durum yaşanacak ya da hâlâ hayattaysa hayatta olduğunu gösteren bazı kanıtlar yayımlayacaklar."
Rogers'ın değerlendirmeleri, Kuzey Kore yönetiminin olası bir liderlik değişikliği karşısında nasıl bir tutum alabileceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
2020'DE DE AYNI SÖYLENTİLER GÜNDEME GELMİŞTİ
Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar ilk kez ortaya çıkmıyor.
The Sun'ın haberinde, 2020 yılında da Kuzey Kore liderinin aylar boyunca kamuoyu önünde görünmemesi üzerine benzer söylentilerin yayıldığı hatırlatıldı. O dönemde sosyal medya kullanıcıları Kim'in hayatını kaybettiğini öne sürmüş, eski bir diplomat ise liderin komada olduğunu ve iktidarı kız kardeşi Kim Yo-jong'a devretmeye hazırlandığını iddia etmişti.
Ancak geçmişte de gündeme gelen bu söylentiler, Kim'in mevcut sağlık durumuna ilişkin yeni iddiaların doğruluğunu tek başına kanıtlamıyor.