İran resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin askeri saldırıya hedef olduğunu duyurdu. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İsrail'den İran'a yönelik yeni bir savaşa hazırlanmasını istediği iddialarını yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, yetkililere dayandırdığı haberinde ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının sorumlusu ve sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN BASINI DUYURDU: SİRİK KENTİ HEDEF ALINDI

İran resmi haber ajansı IRNA, yetkililere dayandırdığı haberinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin askeri saldırıya hedef olduğunu aktardı.

Haberde, "düşmanın" Sirik kentini hedef aldığı belirtilirken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SALDIRININ HEDEFİ VE SONUÇLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Saldırının hangi noktaya düzenlendiği ve sorumlusunun kim olduğu henüz açıklanmadı.

Olayda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin de resmi bir bilgi verilmedi.

CENTCOM'DAN İSRAİL İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uluslararası basında yer alan ve İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

CENTCOM, söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu bildirdi.