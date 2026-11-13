Dünyanın en kurak noktası olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'nde, bilim dünyasındaki tüm ezberleri bozan tarihi bir keşfe imza atıldı. Neredeyse hiç yağış almayan ve yaşamın imkansız görüldüğü çöl tabanının derinliklerinde yapılan DNA analizlerinde, zorlu şartlara direnerek hayatta kalmayı başaran canlı mikroorganizma toplulukları tespit edildi.

Şili'deki Atacama Çölü'nde yürütülen araştırmada, toprağın altında canlı mikroorganizma toplulukları bulundu. Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanlarının uluslararası bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği çalışma, dünyanın en kurak bölgelerinden birinde yaşamını sürdüren bir yer altı ekosistemini ortaya çıkardı. Toprak yüzeyinden ve 20 ila 30 santimetre derinlikten alınan örnekleri inceleyen ekip, bulguların Mars'ta yaşam arayışına da katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Araştırma, canlılığın zorlu çevre koşullarında hangi şartlarda varlığını koruyabildiğini anlamaya odaklanıyor.

TOPRAK ÖRNEKLERİNDEKİ YAŞAM DNA ANALİZİYLE BELİRLENDİ Araştırmacılar, Atacama'dan topladıkları örnekleri yeni geliştirilen moleküler DNA analiz yöntemleriyle inceledi. Bu yöntemlerle, çölün elverişsiz koşullarına rağmen canlılığını sürdüren mikroorganizma gruplarını belirledi. KURAKLIK, TUZLULUK VE ULTRAVİYOLEYE RAĞMEN VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYORLAR Atacama'nın bazı kesimleri, çok az yağış alması, yüksek tuzluluk oranı ve yoğun ultraviyole ışınları nedeniyle uzun yıllardır yaşam açısından elverişsiz kabul ediliyordu. Toprağın altındaki bulgular ise bu koşulların mikrobiyal yaşamı bütünüyle ortadan kaldırmadığını gösterdi.

İNCELEMEDE DÖRT MİKROORGANİZMA GRUBU ÖNE ÇIKTI Analizlerde Acidimicrobiia, Geodermatophilaceae, Frankiales ve Burkholderiaceae gruplarına rastlandı. Araştırma ekibi, bu mikroorganizmaların zorlu koşullara dayanmanın yanında ekosistemin işleyişine de katkı sunduğunu belirledi. MİNERALLERİN PARÇALANMASINDAN KARBON DÖNGÜSÜNE Bulgulara göre mikroorganizmalar, minerallerin parçalanması ile karbon ve azot döngüsü gibi süreçlerde görev alıyor. Böylece çöl toprağında keşfedilen topluluklar, yaşamın devamını sağlayan ekolojik süreçlerin de bir parçasını oluşturuyor.