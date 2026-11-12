ABD Başkanı Donlad Trump, İran'la anlaşma yapmaya ihtiyaçları olmadığını söyledi. Trump, "O günler çoktan geride kaldı. Onların yüz milyarlarca doları elimizde ve Hürmüz Boğazı kontrolü bizde." dedi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Vance'tan tüm dikkatini Demokrat yönetimindeki şehir ve eyaletlerdeki yolsuzluk ve suç olaylarına vermesini istediğini belirtti.

Minnesota, California ve Illinois başta olmak üzere Demokratların yönettiği eyaletleri hedef alan Trump, bu bölgelerin kötü yönetildiğini ve yolsuzluk nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını ileri sürdü. Her ay milyarlarca doların çalındığını iddia eden Trump, söz konusu suç faaliyetlerinin önlenmesi halinde ABD bütçesinin kısa sürede dengelenebileceğini savundu.

Demokrat yönetimlerini yolsuzlukla suçlayan Trump, "Yolsuzluk, Demokrat liderliğin kanında var" ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI: ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK

İran'la ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, Tahran yönetimiyle anlaşma yapmaya ihtiyaçları olmadığını söyledi.

"İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı" diyen Trump, İran'ın yüzlerce milyar dolarlık parasına ve Hürmüz Boğazı'na sahip olduklarını öne sürdü.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin İran politikasına ve Demokrat yönetimindeki eyaletlere yönelik suçlamalarına ilişkin yeni mesajlar olarak dikkat çekti.