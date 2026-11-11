"TAM BİR ZAFER ELDE ETMEK İSTİYORUZ" ABD'nin İran'a karşılık verdiğini ve askeri operasyonlarda başarılı olduğunu ileri süren Trump, "Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı." dedi.

Trump, "Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan beri Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Trump: ʺDünya daha güvenli ve barışçıl olacakʺ | Fotoğraf: DHA

Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin ayrıntı paylaşmayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak."

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ YENİDEN İNŞA ETMESİ 25 YIL SÜRECEK"

İran'a düzenlenen saldırıların ülkenin askeri kapasitesine büyük zarar verdiğini iddia eden Trump, Tahran'ın bu kapasiteyi yeniden oluşturmasının en az 25 yıl süreceğini öne sürdü.

Trump, "Umarım o ülkenin daha fazla bölümünü yok etmek zorunda kalmayız." dedi.

"7 AYLIK SÜREÇTE 18 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

İran'a yönelik saldırıların 7 ay önce başladığını ancak yoğun çatışmaların yalnızca birkaç hafta sürdüğünü belirten Trump, bu süreçte 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgedeki ABD askerlerinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla görev yaptığını savunan Trump, askerlere teşekkür etti.

"DÜNYA DAHA GÜVENLİ BİR YER HALİNE GELECEK"

İran ile savaşın sona ermesi halinde dünyanın daha güvenli ve barışçıl bir yer olacağını ileri süren Trump, bu hedef doğrultusunda önemli mesafe katettiklerini ifade etti.

Trump ayrıca 1983 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasına düzenlenen ve 241 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlattı.

Söz konusu saldırının arkasında İran destekli Hizbullah'ın bulunduğunu söyledi.