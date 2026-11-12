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Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Trump savaşın yakında sona ereceğini belirterek, "Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil." ifadeleriyle şartını açıkladı. İşte detaylar...

Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı 1

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın yakında sona ereceğini belirterek, Washington'ın hedefinin yüzde 93 değil, tam zafer olduğunu söyledi.

Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı 2

Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı 3

İran'ın 1979 yılından bu yana ABD'ye karşı savaş yürüttüğünü öne süren Trump, "Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan itibaren Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu.

Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı 4

Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı. Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak" dedi.

18 ABD ASKERİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI
Trump, İran'a yönelik saldırıların 7 ay önce başladığını, ancak yoğun çatışmaların yalnızca birkaç hafta sürdüğünü belirtti.

Trump'tan İran mesajı! Savaşın sona ermesi için tek şartını açıkladı 5

Bu süreçte 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini kaydeden Trump, savaşın sona ermesiyle dünyanın daha güvenli ve barışçıl bir yer haline geleceğini savundu.

İran konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini dile getiren Trump, "Bu konuda büyük bir mesafe katettik" ifadelerini kullandı.

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