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Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı

ABD’nin başkenti Washington DC’de silahlı saldırı paniği yaşandı. Kentin işlek noktalarından Logan Circle yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 kişi vuruldu. Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafede meydana gelen olayın ardından polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, yerel saatle 08.23'te (TSİ 16.23) 15th Street NW ile P Street'in kesiştiği noktada meydana geldi.

A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, olay yerinden canlı aktardı.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRI! A HABER OLAY YERİNDEN CANLI YAYINDA

Sabah işe gidiş saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.

Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı - 1

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Olayın ardından polis ekipleri çevredeki birden fazla noktaya sevk edildi.

Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı - 2

Güvenlik güçleri bölgeye ulaşırken yetkililer, saldırı çevresinde yaşayanlara ve bulunanlara kapalı alanlara sığınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Polis açıklamasında, "En yakın binaya girin, pencerelerden uzak durun ve yeni bir duyuruya kadar içeride kalın" ifadeleri kullanıldı.

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