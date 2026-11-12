Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, yerel saatle 08.23'te (TSİ 16.23) 15th Street NW ile P Street'in kesiştiği noktada meydana geldi.

A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, olay yerinden canlı aktardı.

Sabah işe gidiş saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.