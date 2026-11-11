Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesinde gözler Ankara'ya çevrildi. Projenin araştırma aşamasında görev alacak Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi için Türkiye NAVTEX yayımladı. Ankara, araştırmaların Türk makamlarıyla koordine edilen ve onay verilen güzergâhlarda yürütüleceğini duyurdu. Böylece günlerdir Atina ile Ankara arasında diplomatik temaslara konu olan araştırma faaliyetleri için Türkiye'nin onayı NAVTEX ile resmiyet kazandı.

Türkiye, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği sualtı kablo döşeme projesi kapsamındaki deniz araştırmaları için NAVTEX yayımladı. ANKARA'DAN İZİN İSTEYEN FRANSIZ GEMİSİNE ONAY ÇIKTI Türk denizcilik makamlarının yayımladığı 1127/26 numaralı NAVTEX'te, bilimsel araştırmaların Türkiye'nin NAVTEX hizmet alanı ve Türk kıta sahanlığı içerisinde, Türk makamlarıyla koordine edilen ve bu makamların onay verdiği hatlar boyunca gerçekleştirileceği belirtildi. Duyuruda, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına da açıkça atıfta bulunuldu.

Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, 10 Kasım 2026'da Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'ndan ayrıldı. (Foto: AFP() ATİNA VE GKRY'YE TÜRKİYE İZNİ VURGUSU Projenin yürütücüsü Fransa ile Türkiye arasında günlerdir devam eden diplomatik temasların ardından yayımlanan NAVTEX, Doğu Akdeniz'deki yetki tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Ankara, araştırma faaliyetlerinin kendi makamlarının onayı ve koordinasyonuyla belirlenen güzergâhlarda yürütüleceğini kayda geçirdi. Böylece Türkiye, kendi kıta sahanlığı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin tutumunu denizcilik duyurusuyla bir kez daha ortaya koydu.

Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik bağlantı projesinde görev alacak Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, 7 Kasım 2026'da Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda demirledi. (Foto: REUTERS) YUNANİSTAN'DAN ANKARA'NIN NAVTEX'İNE TEPKİ Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX, Atina yönetimini rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk NAVTEX'inin geçersiz ve hükümsüz olduğunu savunarak duyurunun herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığını ileri sürdü. Yunan tarafı, araştırma faaliyetleri için izin başvurusunun yalnızca Yunanistan ve GKRY'ye yapıldığını iddia etti. Atina'nın Türk NAVTEX'ine karşı bir karşı NAVTEX yayımlaması da bekleniyor. FRANSIZ GEMİSİ GÜNLERDİR LİMANDA BEKLİYORDU 27 Ekim'den bu yana Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda bekleyen Fransız bayraklı Abeille Marengo, NAVTEX'in yayımlandığı akşam test amacıyla limandan ayrıldı. Geminin testlerin ardından yaklaşık 24 saat içerisinde Doğu Akdeniz'e açılarak Kaşot Adası açıklarında araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.