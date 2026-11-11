ABD’de kayıp olarak aranan 11 aylık bebek, toprak altına gömülü halde sağ olarak bulundu. Bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca gömülü kaldığı düşünülüyor.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kayıp olan bebek, toprak altına gömülü halde bulundu. Lexington County Şerifi Jay Koon, Koah Sharpe isimli 11 aylık bebeğin ormanlık alanda bir köpek kafesi içerisinde, havluya sarılı olarak bir çukura gömülü olarak bulunduğunu açıkladı. Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığını düşündüklerini ifade ederek, "11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" dedi. Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Şerif, başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN BU YANA ARANIYORDU

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve bebeğin pazartesi günü kaybolduğunu belirterek, kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine yetkililerin geniş çaplı arama çalışması başlattığını aktardı. Koon, arama ekibinin Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprağı fark etmesi üzerine bebeğin bulunduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.