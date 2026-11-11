Ukrayna savaşının etkileri Avrupa'nın kapısına dayandı! Letonya ve Litvanya, Rusya veya Belarus üzerinden hava sahalarına girdiği değerlendirilen kimliği belirsiz insansız hava araçları nedeniyle alarma geçti. Birçok bölgede halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken NATO hava savunma savaş uçakları da harekete geçirildi. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Litvanya'nın ikinci büyük şehri Kaunas da uyarı kapsamına alındı.

Avrupa'da Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen güvenlik endişelerine bir yenisi daha eklendi. Letonya ve Litvanya, çarşamba sabahı erken saatlerde hava sahalarına yönelik İHA tehdidi nedeniyle alarm durumuna geçti. Rusya veya Belarus üzerinden geldiği belirtilen kimliği belirsiz insansız hava araçları, bölgede paniğe neden oldu.

İki ülkenin yetkilileri, çeşitli bölgelerde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri ve güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu. NATO hava savunma savaş uçaklarının da olası tehdide karşı devreye sokulduğu bildirildi.

300 BİN NÜFUSLU ŞEHİR DE ALARMDA!

Litvanya'daki uyarının kapsamı dikkat çekti. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, ülkenin yaklaşık 300 bin nüfuslu ikinci büyük şehri Kaunas'ın da tehdit nedeniyle yapılan uyarılara dahil edildiğini açıkladı.

Hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olaylarda yaralanan olduğuna ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadı.

UKRAYNA İHA'LARI NATO SINIRLARINDA ENDİŞE YARATIYOR!

Baltık ülkelerindeki son gelişme, Ukrayna savaşının NATO üyelerine komşu bölgelerde oluşturduğu güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Ukrayna'ya ait askeri İHA'ların Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarına girmesi, savaşın NATO ülkelerine taşınabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Ukrayna'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rus petrol sevkiyat limanlarına yönelik saldırıları sırasında bazı insansız hava araçlarının hedeflerini ıskaladığı ve komşu ülkelerin hava sahalarına yöneldiği belirtiliyor.

LETONYA'DA İHA KRİZİ HÜKÜMETİ DÜŞÜRMÜŞTÜ!

Bölgede yaşanan İHA hareketliliği yalnızca askeri güvenlik açısından değil, siyasi sonuçları bakımından da dikkat çekiyor.

Letonya'da bu yılın başlarında yaşanan benzer bir İHA olayı, hükümetin düşmesine yol açan gelişmeler arasında yer aldı.

MOSKOVA VE KİEV KARŞI KARŞIYA! NATO ÜLKELERİ RUSYA'YI SUÇLUYOR

İHA'ların hava sahalarına girmesi konusunda Moskova ve Kiev yönetimleri birbirini suçluyor.

Rusya, Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik saldırılarında NATO hava sahasını bir koridor olarak kullandığını öne sürüyor.

Kiev yönetimi ise bazı insansız hava araçlarının Rusya'nın elektronik sinyal karıştırma faaliyetleri nedeniyle rotalarından saptığını savunuyor.

NATO ülkeleri ise yaşanan olaylardan Rusya'yı sorumlu tutuyor ve Moskova'nın başlattığı savaşın bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtiyor.

Baltık ülkelerinde peş peşe yaşanan İHA alarmları, Ukrayna savaşının sınır ötesine taşan etkileri ve NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.