Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yürütülen barış müzakerelerinde toprak meselesini liderler düzeyinde ele almaya hazır olduklarını açıkladı. Danimarka'da yaptığı açıklamada Putin'e güvenmediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız" diyerek ABD ve Avrupa'ya arabuluculuk çağrısı yaptı. Toprak tavizi konusunda ise geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey ülkeleri liderleri ile bir araya geldiği Danimarka'da bir basın toplantısı düzenledi. Burada barış müzakerelerinde Avrupa'yı kimin temsil etmesi gerektiği yönünde bir soru alan Zelenskiy, bu kararı Avrupalıların vermesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Kasım ayında, gecikmeden, Avrupa'yı müzakerelerde kimin temsil edeceği konusunda anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Amerikalılar, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupalılarla da görüşmeler yapıldığını ifade eden Zelenskiy, Avrupa'nın kendisini temsil edecek bir ya da birkaç lider konusunda bir karar vermesini umduklarını söyledi.



"PUTİN, FARKLI BİR GERÇEKLİKTE YAŞIYOR"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna Zelenskiy, "Bugün müzakere heyetimiz görüşmeler yaptı ve ekibimden ikinci bilgilendirmeyi aldığımda bana ilginç bir şey söylediler. Tarafların elindeki bilgiler, birbirinden farklı. Dijital çağda bu nasıl olabilir ilginç. Ruslar, ciddi ciddi Donbas'ta aslında bizim kontrolümüzde olan toprakların yarısını işgal ettiklerini sanıyor. Oysa buraları gerçekten biz kontrol ediyoruz. Yarısını diyorum yani burada tek bir köyden söz etmiyoruz. Çok büyük, gerçekten çok büyük bir alandan söz ediyoruz. Rus tarafında askerler ve istihbarat görevlileri vardı. Bunu son derece ciddi biçimde dile getirdiler. Ekibimiz de onlara bunu anlamadıklarını ifade etti" dedi.



Rus lider Putin'in farklı bir gerçeklikte yaşadığını savunan Zelenskiy, "Amerikalılara da "Bana birkaç ay lazım, Ukrayna'nın doğusunu tamamen işgal edeceğiz" diyor. Ben de onun önüne böyle bir tablo çizebilirim. Ama bu doğru değil, gerçekler bu şekilde değil" dedi. ABD'nin Ukrayna'nın muharebe sahasındaki gerçek duruma ilişkin değerlendirmesini doğruladıklarını da ifade eden Zelenskiy, "Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız. İşte bu yüzden Avrupa'nın ve ABD'nin arabuluculuğuyla ikili görüşmeler yapmamız gerektiğini söyledim. Liderler düzeyinde görüşmek önemli çünkü tüm meseleleri biliyorum ve Rusya liderinin de nerede bulunduğumuzu, bütün durumu bilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Ukraynalı lider, "Bize, 'Buradan ayrılmalısınız' diyor. Nedenini anlamıyorum, çünkü orası bizim toprağımız ama peki. Gerekçe olarak orada onların bulunduğunu söylüyorlar ama orada değiller. Anlıyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda çok sayıda kaygımız, çok sayıda sorumuz var. Pek çok şeyi, Herson'u konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Herson, şu anda nehir boyunca ikiye bölünmüş durumda. Bir yakada Ruslar var, diğer yakada her yeri biz kontrol ediyoruz. Ama insanlar her iki yakada da yaşamak istiyor ve burası bir Ukrayna şehri. Bu tür meseleler hassas ve çok zor. Ama bunları konuşmamız gerekiyor ve bu görüşmeye hazırız" dedi.



Zelenskiy, "Sanırım yarın liderler düzeyinde görüşme olasılığını ele alacaklar. Rusya'nın hazır olduğundan emin değiliz ama bu konuyu gündeme getireceğiz" dedi.



Mahşer gününde Putin'i affetmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna Zelenskiy, "Mesele affetmek değil. Buna gerçekten ihtiyaç duyduklarından da emin değilim. Kendilerinin saldırgan taraf olduğunu anlayamıyorlar" dedi. Zelenskiy, "İnsanları öldürdüler. Bütün bunları affetme konusuna gelince, ben kimim ki? Ben yalnızca bir insanım. Tanrı değilim. Soruşturma ve yargılama olmalı. Hesap sorulmalı. Katiller bulunmalı ve hesap verilmeli" dedi.



ABD'nin tarafsız bir arabulucu olup olmadığı şeklinde bir soru alan Zelenskiy, "Öncelikle ABD'ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın savaştan sonra elde edebileceği en güçlü güvenlik garantileri Avrupa ve ABD'den gelebilir. Elbette bunun yalnızca yarısına sahip olmak istemiyoruz. Bu birliğe ihtiyacımız var" dedi.



Daha fazla hava savunmasına ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle Orta Doğu'da ateşkes benzeri bir düzelme umduklarını söyleyen Zelenskiy, "Şu anda bize kıyasla Orta Doğu'ya daha fazla odaklanmış durumdalar. Dolayısıyla hava savunma sistemlerini Orta Doğu'ya göndermezlerse, hatta sevkiyatlarının yarısından bile yararlanabilirsek, bunun kış boyunca bize çok büyük faydası olur. Bu nedenle Amerikalılara ihtiyaç duyduğumuz birçok farklı konu var. Elbette desteklerine ihtiyacımız var" dedi.



Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya toprak tavizi konusunda baskı yapması konusunda ise, "Böyle bir anlaşmaya hazır değiliz. Çünkü Putin'e güvenmeye hazır değiliz. Bu yüzden bunu konuşmamız, dinlememiz ve bütün bu meseleler için somut, çok açık güvenlik garantileri almamız gerektiğini söyledim. Elbette bize baskı yapmak daha kolay. Ama ABD'nin başka bir yol bulacağını umuyorum. Avrupa'yla birlikte buna güveniyoruz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Özel Temsilci Steve Witkoff'un müzakereleri yürütme biçimine ilişkin bir soruya cevabında Zelenskiy, "Yaklaşımlarında değişiklikler görüyorum. Duyduklarımdan çok memnunum. Neler yapılabileceğini göreceğiz" dedi.



ABD'li temsilciler ile en başından itibaren açık bir şekilde, "Burası benim ülkem. Bir gayrimenkul değil. Bu yüzden bu konular çok hassas. Mesele yalnızca arazi değil" diyerek konuştuğunu aktaran Zelenskiy, "Öylece, iki kilometre fazla, iki kilometre eksik diye konuşamazsınız. Hayır, bunu yapamazsınız. Bu yüzden Jared ve Steve'e, "Size minnettarız ve size güveniyoruz. Gerçekten en güçlü ülke olan ABD'yi temsil ediyorsunuz. Rusya'dan da bizden de çok daha güçlüsünüz. Putin'e baskı yapabilirsiniz. Ama size karşı açık olacağım; Dizel anlaşmasına karşıyız. Bunu destekleyemeyiz. Savaş biterse ticaret, ekonomi ve kişisel ilişkiler konuşulur. Ama savaş sürerken saldırganı güçlendiremeyiz" dedim" ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, ABD'li müzakerecilerin yaklaşımlarında farklılıklar gördüklerini ve umutlu olduklarını söyledi.