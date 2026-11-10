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Rusya, Ukrayna ve ABD masaya oturuyor! Avrupa'nın katılımı krize dönüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya, Ukrayna ve ABD masaya oturuyor! Avrupa'nın katılımı krize dönüştü

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de başlaması planlanan barış görüşmeleri, Avrupa'nın müzakere masasında yer alıp almayacağı tartışmasıyla yeni bir diplomatik krize sahne oldu. Kremlin, görüşmelerin üçlü formatta yapılacağını ve Avrupalı temsilcilerin müzakerelere katılmayacağını açıklarken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa'nın ve Fransa'nın Abu Dabi'de temsil edileceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni müzakere turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlıyor. Ancak diplomatik temasların önüne geçen en önemli başlıklardan biri, Avrupa'nın görüşmelerde nasıl bir rol üstleneceği oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti Abu Dabi'ye ulaşırken, Ukrayna heyetine Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov liderlik edecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü formatta gerçekleştirileceğini açıklayarak Avrupa temsilcilerinin müzakere sürecine doğrudan katılmayacağını bildirdi.

Peskov, ABD ve Ukrayna'nın Avrupalılarla kendi iletişim kanallarının bulunduğunu belirterek, "Ancak bir kez daha tekrarlıyorum: Abu Dabi'de söz konusu olan üçlü müzakerelerdir." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN KREMLİN'E AÇIK MESAJ: AVRUPA MASADA OLACAK!

Kremlin'in açıklamasına Fransa'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, 8 Kasım'da Fransız RTL radyosuna verdiği röportajda Avrupalı temsilcilerin Abu Dabi'deki görüşmelerde yer alacağını açıkladı.

Barrot, "Avrupalılar temsil edilecek. Fransa da bu görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de olacak." dedi.

Fransa'nın Avrupa'nın sesini duyuracağını vurgulayan Barrot, ülkesinin temsilcisinin kim olacağına ilişkin henüz ayrıntı vermedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 4 Kasım 2026'da Paris'te Ulusal Meclis'te düzenlenen hükümete soru oturumunda konuşuyor. (Foto: X)Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 4 Kasım 2026'da Paris'te Ulusal Meclis'te düzenlenen hükümete soru oturumunda konuşuyor. (Foto: X)

Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren hiçbir müzakerenin kıtanın beklenti ve taleplerini göz ardı edemeyeceğini belirten Barrot, "Avrupalılar olmadan zaman zaman görüşmeler yapıldı ancak Amerikalı arabuluculara, bu kıtanın geleceğiyle ilgili hiçbir görüşmenin beklentilerimizi ve taleplerimizi görmezden gelemeyeceğini açıkça ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Bakan, "Her halükarda kimsenin bizim adımıza konuşmasına izin vermeyeceğiz. Bu çok açık." sözleriyle Paris yönetiminin tutumunu ortaya koydu.

AVRUPA ABU DABİ'DE OLACAK AMA RUSYA İLE AYNI MASAYA OTURABİLECEK Mİ?

Reuters'ın haberine göre Fransa, Almanya ve Avrupa Komisyonu temsilcileri Abu Dabi'ye gidecek. Ancak Rusya, Avrupalı temsilcilerin doğrudan müzakerelere katılmasına karşı çıkıyor.

Ukrayna heyeti, görüşmelerin ilerleyişi hakkında Avrupalı müttefiklerine ayrı bir bilgilendirme yapacak. Böylece Avrupa temsilcileri aynı şehirde bulunacak ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakere formatının dışında kalacak.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov da Avrupa'nın diplomatik sürece dahil edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Avrupa'nın diplomatik sürecin bir parçası olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

AFP'nin aktardığına göre İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği temsilcileri de Abu Dabi'de Ukrayna heyetiyle ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan, 23 Ocak 2026'da Abu Dabi'deki El-Şati Sarayı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere katılan heyet başkanlarını kabul etti. (Foto: REUTERS)Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan, 23 Ocak 2026'da Abu Dabi'deki El-Şati Sarayı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere katılan heyet başkanlarını kabul etti. (Foto: REUTERS)

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa'nın Abu Dabi'de temsil edileceğini doğruladı. Avrupa Konseyi ve NATO'dan yetkililerin de görüşmeler için BAE'nin başkentinde bulunması bekleniyor.

Euronews'e göre Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri, Rus heyetiyle doğrudan görüşme ihtimalini de gündemde tutuyor. Ancak böyle bir yüz yüze görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.

ABD'DEN RUSYA'YA AVRUPA BASKISI! WASHINGTON DEVREYE GİRDİ

Associated Press'in (AP) haberine göre ABD yönetimi, Abu Dabi'deki temasları Rusya'yı daha geniş katılımlı müzakerelere ikna etmek için kullanmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle yapılacak görüşmeler öncesinde Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya temsilcileri ile NATO ve Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik olası güvenlik garantileri ve Rusya ile Avrupa arasındaki uzun vadeli güvenlik düzenlemelerinin ele alınması bekleniyor.

AP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, savaşın sona erdirilebilmesi için Avrupa'nın da müzakere masasında bulunması gerektiğini belirterek, Washington yönetiminin bu konuda oldukça kararlı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Avrupa'yı Rusya ile aynı müzakere sürecine dahil etmenin kolay olmadığını kabul etti. Rubio, sürecin önünde hâlâ aşılması gereken engeller bulunduğunu belirterek diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Sağda görülen Vladimir Medinsky, Abu Dabi'de yapılacak Ukrayna'ya ilişkin üçlü barış görüşmelerinde Rus heyetinin baş müzakerecisi. (Foto: REUTERS)Sağda görülen Vladimir Medinsky, Abu Dabi'de yapılacak Ukrayna'ya ilişkin üçlü barış görüşmelerinde Rus heyetinin baş müzakerecisi. (Foto: REUTERS)

TRUMP'IN 'TÜM AVRUPA'YI KAPSAYAN ANLAŞMA' ÇIKIŞI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Avrupa başkentlerindeki rahatsızlığın arka planında Trump'ın Ukrayna savaşının ötesine uzanan bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıldığına ilişkin açıklamaları bulunuyor.

ABD Başkanı, geçen hafta Rusya ile yapılabilecek büyük bir anlaşmanın yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamını da kapsayabileceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Moskova'nın Avrupa'nın gelecekteki güvenlik düzenini Avrupalı ülkeler olmadan şekillendirebileceği endişelerini artırdı.

ABD'nin özel temsilcisi Jared Kushner de kalıcı bir barış anlaşmasının Rusya ile Avrupa arasında daha geniş güvenlik düzenlemelerine ilişkin doğrudan görüşmeleri gerektireceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Avrupa'nın güvenlik mimarisinin değiştirilmesine karşı çıkarak, "Avrupa bu masada yer almalı. Avrupa olmadan bir çözüm mümkün değil; çözüm ancak Avrupa ile mümkün." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Avrupa'nın geleceğinin kendi katılımı olmadan belirlenmesine karşı çıkarak bu ihtimali "Yalta 2.0" olarak nitelendirdi. Bu ifadeyle 1945'te Batılı liderlerin Sovyetler Birliği ile Avrupa'nın geleceğini şekillendirdiği Yalta Konferansı'na gönderme yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. Ayrı Mekanize Tugayı'nın basın servisi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Rusya'nın işgali sürerken Zaporijya bölgesinde cephe hattında askerlerin yemin töreni görülüyor. (Foto: EPA)Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. Ayrı Mekanize Tugayı'nın basın servisi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Rusya'nın işgali sürerken Zaporijya bölgesinde cephe hattında askerlerin yemin töreni görülüyor. (Foto: EPA)

TOPRAK VE GÜVENLİK GARANTİLERİ ÇIKMAZI AŞILABİLECEK Mİ?

Abu Dabi'deki görüşmelerin önündeki tek anlaşmazlık Avrupa'nın katılımıyla sınırlı değil. Rusya ile Ukrayna arasında toprak ve güvenlik garantileri konusunda da ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre Moskova, olası bir barış anlaşması için Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından çekilmesi talebini sürdürüyor. Zelenskiy yönetimi ise Ukrayna ordusunun savunduğu topraklardan vazgeçmeyeceğini belirterek bu talebi reddediyor.

ABD'li müzakerecilerin, tarafların toprak konusunda karşılıklı tavizler verebileceği bir uzlaşma ihtimalini değerlendirdiği Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili tarafından aktarıldı. Ancak Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Kiev yönetiminin bu tür tavizleri kabul edeceği yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

AFP'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da Moskova'ya azami taleplerinden vazgeçme çağrısı yaptı ve Abu Dabi'de yalnızca görüntüden ibaret bir müzakere süreci yürütülmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

ABU DABİ'DEKİ GÖRÜŞMELER AVRUPA'NIN GELECEĞİNİ DE BELİRLEYEBİLİR

Rusya ile Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen önceki görüşmelerin üç turu bu yılın başlarında gerçekleştirilmiş, ilk iki toplantı Abu Dabi'de, üçüncü toplantı ise Cenevre'de yapılmıştı.

Dokuz aydan uzun bir aranın ardından yeniden başlayan müzakerelerde bu kez yalnızca savaşın sona erdirilmesi değil, savaş sonrası güvenlik düzeninin nasıl şekilleneceği de gündemde.

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