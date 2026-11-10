Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de başlaması planlanan barış görüşmeleri, Avrupa'nın müzakere masasında yer alıp almayacağı tartışmasıyla yeni bir diplomatik krize sahne oldu. Kremlin, görüşmelerin üçlü formatta yapılacağını ve Avrupalı temsilcilerin müzakerelere katılmayacağını açıklarken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa'nın ve Fransa'nın Abu Dabi'de temsil edileceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni müzakere turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlıyor. Ancak diplomatik temasların önüne geçen en önemli başlıklardan biri, Avrupa'nın görüşmelerde nasıl bir rol üstleneceği oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti Abu Dabi'ye ulaşırken, Ukrayna heyetine Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov liderlik edecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü formatta gerçekleştirileceğini açıklayarak Avrupa temsilcilerinin müzakere sürecine doğrudan katılmayacağını bildirdi. Peskov, ABD ve Ukrayna'nın Avrupalılarla kendi iletişim kanallarının bulunduğunu belirterek, "Ancak bir kez daha tekrarlıyorum: Abu Dabi'de söz konusu olan üçlü müzakerelerdir." ifadelerini kullandı. FRANSA'DAN KREMLİN'E AÇIK MESAJ: AVRUPA MASADA OLACAK! Kremlin'in açıklamasına Fransa'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, 8 Kasım'da Fransız RTL radyosuna verdiği röportajda Avrupalı temsilcilerin Abu Dabi'deki görüşmelerde yer alacağını açıkladı. Barrot, "Avrupalılar temsil edilecek. Fransa da bu görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de olacak." dedi. Fransa'nın Avrupa'nın sesini duyuracağını vurgulayan Barrot, ülkesinin temsilcisinin kim olacağına ilişkin henüz ayrıntı vermedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 4 Kasım 2026'da Paris'te Ulusal Meclis'te düzenlenen hükümete soru oturumunda konuşuyor. (Foto: X) Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren hiçbir müzakerenin kıtanın beklenti ve taleplerini göz ardı edemeyeceğini belirten Barrot, "Avrupalılar olmadan zaman zaman görüşmeler yapıldı ancak Amerikalı arabuluculara, bu kıtanın geleceğiyle ilgili hiçbir görüşmenin beklentilerimizi ve taleplerimizi görmezden gelemeyeceğini açıkça ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu. Fransız Bakan, "Her halükarda kimsenin bizim adımıza konuşmasına izin vermeyeceğiz. Bu çok açık." sözleriyle Paris yönetiminin tutumunu ortaya koydu. AVRUPA ABU DABİ'DE OLACAK AMA RUSYA İLE AYNI MASAYA OTURABİLECEK Mİ? Reuters'ın haberine göre Fransa, Almanya ve Avrupa Komisyonu temsilcileri Abu Dabi'ye gidecek. Ancak Rusya, Avrupalı temsilcilerin doğrudan müzakerelere katılmasına karşı çıkıyor. Ukrayna heyeti, görüşmelerin ilerleyişi hakkında Avrupalı müttefiklerine ayrı bir bilgilendirme yapacak. Böylece Avrupa temsilcileri aynı şehirde bulunacak ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakere formatının dışında kalacak. Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov da Avrupa'nın diplomatik sürece dahil edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Avrupa'nın diplomatik sürecin bir parçası olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." açıklamasını yaptı. AFP'nin aktardığına göre İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği temsilcileri de Abu Dabi'de Ukrayna heyetiyle ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.