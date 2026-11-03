Tarih ve ülke belli oldu! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda aynı masaya oturacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta kritik bir diplomatik temas için harekete geçildi. ABD'nin arabuluculuğunda Rus ve Ukraynalı heyetlerin 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geleceği duyuruldu. Washington yönetiminin, kış öncesinde çatışmaları sona erdirecek bir uzlaşı sağlamayı hedeflediği bildirildi.