Tarih ve ülke belli oldu! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda aynı masaya oturacak
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta kritik bir diplomatik temas için harekete geçildi. ABD'nin arabuluculuğunda Rus ve Ukraynalı heyetlerin 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geleceği duyuruldu. Washington yönetiminin, kış öncesinde çatışmaları sona erdirecek bir uzlaşı sağlamayı hedeflediği bildirildi.
Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği diplomatik girişime ilişkin Reuters'e konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, ABD, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bir araya geleceğini açıkladı.
Yetkili, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi, savaş sonrası güvenlik anlaşmaları ve gerilimin azaltılmasına yönelik konuların ele alınacağını belirtti.
KIŞ BASTIRMADAN ÖNCE DİPLOMATİK ATILIM HEDEFLENİYOR
Zorlu kış şartları cephe hatlarına ulaşmadan önce sahada ilerleme sağlamayı hedefleyen ABD'li müzakerecilerin, diplomatik kanalları sonuna kadar zorladığı kaydedildi.
Washington yönetiminin arabuluculuğunda taraflar arasında gerçekleştirilen son doğrudan barış görüşmelerinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı başlatmasından önce, geçtiğimiz şubat ayında yapıldığı hatırlatıldı.