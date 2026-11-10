Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. BULGARİSTAN'DA SİS FACİASI! 70 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 11 ÖLÜ Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık ekipleriyle donatılan iki uçak bölgedeki hava üssüne konuşlandırıldı. (Fotoğraf: AFP) İKİ UÇAK HAZIR BEKLETİLİYOR



Yaralıların ağırlıklı olarak Sliven ve Yambol'daki hastanelerde bulunduğunu kaydeden Radev, sağlık ekipleriyle donatılmış iki "Spartan" tipi kargo uçağının Yambol yakınlarındaki Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı. Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.