Şişli'de feci kaza! Motosiklet yolcusu İETT otobüsünün altında sürüklendi: 2 yaralı
İstanbul Şişli'de otomobile çarpan motosikletin yolcusu, savrularak İETT otobüsünün altında sürüklendi. Feci kazada motosiklet sürücüsüyle yolcu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Cihan K. (30) yönetimindeki 34 MBG 607 plakalı motosiklet, viyadük altında seyir hâlindeyken sürücüsünün gidon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Nazım Yalçın Y. (51) idaresindeki 34 EAJ 819 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Tayyip B. (26) yola düştü. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen Yavuz A. yönetimindeki 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsünün altında kalan yolcu, otobüsün altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan Recep Tayyip B.'yi bulunduğu yerden çıkardı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Cihan K. ile yolcu Recep Tayyip B.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.