Şişli'de feci kaza! Motosiklet yolcusu İETT otobüsünün altında sürüklendi: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Cihan K. (30) yönetimindeki 34 MBG 607 plakalı motosiklet, viyadük altında seyir hâlindeyken sürücüsünün gidon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Nazım Yalçın Y. (51) idaresindeki 34 EAJ 819 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Tayyip B. (26) yola düştü. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen Yavuz A. yönetimindeki 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsünün altında kalan yolcu, otobüsün altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan Recep Tayyip B.'yi bulunduğu yerden çıkardı.