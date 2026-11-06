İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, Yair Golan liderliğindeki HaDemokratim (Demokratlar) Partisi'nin seçim pankartının önünden geçen yayalar. (Foto: AFP)

ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını azaltma kararına ve Demokratların Kongre ara seçimlerinde elde ettiği başarıya dair Golan, bu gelişmelerin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.



Seçimlerin ardından ortaya çıkan durumun "İsrail'in güvenliği açısından gerçek bir tehlike oluşturduğunu" savunan Golan, "Siyasi oyunlarla kaybedecek vaktimiz yok." dedi.



Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu ileri süren Golan, Başbakan'ın "iktidarı zorla ele geçirmek için darbe planladığını" iddia etti.



Golan, "İsrail kritik bir dönemeçten geçiyor. Değişim bloğunun liderleri olarak omuzlarımızdaki sorumluluk çok büyük. Ulusal acil durum hükümeti kurmaya ve bunu bir an önce gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.



İsrail basınında 4 Kasım'da yer alan haberlerde, Şin-Bet Başkanı Zini'nin Raam Partisi lideri Mansur Abbas, Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Balad Partisi Başkanı Sami Ebu Şehade ve adı açıklanmayan bir milletvekilini sorgulamak istediği öne sürülmüştü.



Haberlerde, Zini'nin söz konusu talebine ilişkin Başsavcılığa ve oluşturulan ortak soruşturma ekibine herhangi bir kanıt sunmadığı iddia edilmişti.