Federal Meclis önünde tarihi eylem! Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı astılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) binası önündeki Almanya bayrağı indirilerek yerine Filistin bayrağı asıldı. Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen eylemin ardından 3 Alman vatandaşı gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

ALMAN BAYRAĞINI İNDİRİP FİLİSTİN BAYRAĞI ASTI

Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini ifade etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üç kişinin gözaltına alındığını aktaran Halweg, bu kişilerin göçmen kökenine işaret eden belirgin bir geçmişlerinin bulunmadığını ve Alman vatandaşı olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirten Halweg, 27 yaşındaki şüphelinin eylemini Filistin'e dayanışma amacıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Sözcü Halweg ayrıca, bu nedenle olayın toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali kapsamında da değerlendirildiğini dile getirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyadaki görüntülerde 27 yaşındaki kişinin Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanarak önce Alman bayrağını çıkartıp yerine Filistin bayrağını astığı görülüyor.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, şüpheliyi ve Filistin bayrağını indirmek için merdivenli araç kullandı.