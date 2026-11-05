Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz, 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna Filistin ismini verdi. Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararın Filistin'de yaşananlara yönelik bir tepki ve destek mesajı olduğunu söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yeni doğan oğluna "Filistin" ismini verdi. Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isim, Filistin'deki saldırılar ve sivil kayıplarına yönelik tepkisinin ifadesi oldu. Filistin'de yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararla çocuklarına Filistin ismini koyduklarını anlattı.

(Foto: İHA) "AİLEMİZ ADINA SESİMİZİ BU ŞEKİLDE DUYURMAK İSTEDİK" Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade eden Akyüz, kararlarının bir tepki ve destek mesajı taşıdığını söyledi. Akyüz, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum" dedi.