İran'da peş peşe patlama sesleri! Cask kentinden de sesler duyuldu

Hürmüz Boğazı'na yakın İran'ın Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu. İran resmi haber ajansı IRNA, patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiğini bildirdi. Öte yandan Cask kentinde de patlama sesi duyulduğu aktarılırken, patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.