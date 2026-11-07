Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: "Barış için çabalarımız sürecek" Hangi konular ele alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran-ABD geriliminin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgularken, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için diplomatik çabalara katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını belirterek, önümüzdeki süreçte de ilişkileri ivmelendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

İRAN-ABD GERİLİMİ VE DİPLOMASİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ SONA ERMESİ İÇİN DİPLOMATİK ÇABALAR

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, hem Ukrayna hem de Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu söyledi.

TRUMP'A TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.