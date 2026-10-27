Küresel petrol şokunun faturası 468 milyar dolar! En çok hangi ülkeler etkilendi?
Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji krizi, dünya genelinde akaryakıt maliyetlerini artırdı. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) analizine göre benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş, tüketicilere 468 milyar dolarlık ek yük getirdi. Araştırmada krizden en fazla etkilenen ülkeler ve kişi başına düşen maliyetler de ortaya konuldu.
Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji piyasalarına etkisi büyüyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol arzı sıkıntısı, benzin ve dizel fiyatlarında artışa yol açarken tüketicilerin yakıt harcamalarını da yükseltti. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) yayımladığı analiz, petrol şokunun dünya ekonomisine getirdiği ek maliyeti ve ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya koydu.
KÜRESEL PETROL ŞOKUNUN FATURASI 468 MİLYAR DOLAR
CREA'nın analizine göre ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana benzin ve dizel fiyatlarında yaşanan yükseliş, dünya genelindeki tüketicilere toplam 468 milyar dolarlık ek maliyet getirdi.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji sıkıntısının etkileri ülkeden ülkeye değişirken, en yüksek toplam maliyetin ABD'de ortaya çıktığı belirlendi.
EN FAZLA ABD ETKİLENDİ! İKİNCİ SIRADA ÇİN VAR
Araştırmaya göre petrol şokunun ABD'deki tüketicilere getirdiği ek maliyet 160 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, dünya genelinde hesaplanan toplam maliyetin yaklaşık üçte birini oluşturdu.
ABD'yi 54 milyar dolarla Çin, 17 milyar dolarla Kanada takip etti.
Petrol şokunun en fazla ek maliyet oluşturduğu ülkeler:
- ABD: 160 milyar dolar
- Çin: 54 milyar dolar
- Kanada: 17 milyar dolar
ABD'DE KİŞİ BAŞINA 471 DOLARLIK EK YÜK
Analizde dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de artan akaryakıt fiyatlarının kişi başına 471 dolarlık ek maliyet oluşturduğu belirtildi.
Küresel ortalamanın 60 dolar olduğu dikkate alındığında ABD'deki kişi başına maliyetin dünya ortalamasının yaklaşık 8 katına ulaştığı görüldü.
ABD'nin ardından kişi başına en yüksek ek maliyet 422 dolarla Kanada'da, 386 dolarla Avustralya'da hesaplandı.
CREA, ABD'deki yüksek maliyetin nedenini değerlendirirken, ülkede akaryakıt fiyatlarının diğer piyasa ekonomilerine benzer oranlarda arttığına ancak kişi başına yakıt tüketiminin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.
Analizde ABD'nin petrole bağımlılığı azaltma konusunda sınırlı ilerleme kaydetmesinin de maliyetleri artıran unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.
BENZİNLİ ARAÇLARDA 440, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 17 DOLAR
Araştırmada benzinli ve elektrikli araç kullanıcılarının enerji krizinden ne ölçüde etkilendiği de karşılaştırıldı.
ABD'de benzinli araç kullanan tipik bir sürücünün mart ayından bu yana yakıt için ortalama 440 dolar daha fazla harcama yaptığı hesaplandı.
Aynı dönemde elektrikli araç kullanıcılarının şarj maliyetindeki artış ise 17 dolarla sınırlı kaldı.
Böylece benzinli araç sürücülerinin karşılaştığı ek enerji maliyetinin elektrikli araç kullanıcılarına göre belirgin biçimde yüksek olduğu ortaya konuldu.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA ABD GERİDE KALDI
CREA'nın analizinde elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payına ilişkin veriler de yer aldı.
ABD'de elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payı, 2026'nın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan azalarak yüzde 7,3'e geriledi.
Aynı dönemde elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payı Çin'de yüzde 57, Avrupa Birliği'nde yüzde 32 ve Norveç'te yüzde 98 olarak kaydedildi.
YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTAN ÜLKELER MALİYETİ SINIRLADI
Analizde 2023'ten bu yana yakıt tüketimini azaltan ülkelerin petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik etkilerini sınırlandırabildiği belirtildi.
Azalan yakıt tüketimi sayesinde Çin'in yaklaşık 10,8 milyar dolar, Almanya'nın 3,7 milyar dolar tasarruf sağladığı hesaplandı.
ABD'de ise aynı kapsamda sağlanan tasarrufun 5,7 milyar dolar olduğu aktarıldı.
Araştırma, ülkelerin yakıt tüketim düzeylerinin ve petrole bağımlılıklarının küresel enerji krizlerinin tüketicilere yansıyan maliyetinde belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.