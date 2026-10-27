CREA'nın analizine göre ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana benzin ve dizel fiyatlarında yaşanan yükseliş, dünya genelindeki tüketicilere toplam 468 milyar dolarlık ek maliyet getirdi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji piyasalarına etkisi büyüyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol arzı sıkıntısı, benzin ve dizel fiyatlarında artışa yol açarken tüketicilerin yakıt harcamalarını da yükseltti. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) yayımladığı analiz, petrol şokunun dünya ekonomisine getirdiği ek maliyeti ve ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya koydu.

CREA, ABD'deki yüksek maliyetin nedenini değerlendirirken, ülkede akaryakıt fiyatlarının diğer piyasa ekonomilerine benzer oranlarda arttığına ancak kişi başına yakıt tüketiminin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Analizde dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de artan akaryakıt fiyatlarının kişi başına 471 dolarlık ek maliyet oluşturduğu belirtildi.

ABD'yi 54 milyar dolarla Çin, 17 milyar dolarla Kanada takip etti.

Araştırmaya göre petrol şokunun ABD'deki tüketicilere getirdiği ek maliyet 160 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, dünya genelinde hesaplanan toplam maliyetin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

EN FAZLA ABD ETKİLENDİ! İKİNCİ SIRADA ÇİN VAR

Küresel petrol şokunun benzin ve dizel fiyatlarına etkisi tüketicilere 468 milyar dolarlık ek maliyet getirdi. (Foto: AA)

CREA'nın analizine göre petrol krizinden en fazla etkilenen ülke 160 milyar dolarlık ek maliyetle ABD oldu. Çin ve Kanada da ilk üçte yer aldı. (Foto: AA)

BENZİNLİ ARAÇLARDA 440, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 17 DOLAR

Araştırmada benzinli ve elektrikli araç kullanıcılarının enerji krizinden ne ölçüde etkilendiği de karşılaştırıldı.

ABD'de benzinli araç kullanan tipik bir sürücünün mart ayından bu yana yakıt için ortalama 440 dolar daha fazla harcama yaptığı hesaplandı.

Aynı dönemde elektrikli araç kullanıcılarının şarj maliyetindeki artış ise 17 dolarla sınırlı kaldı.

Böylece benzinli araç sürücülerinin karşılaştığı ek enerji maliyetinin elektrikli araç kullanıcılarına göre belirgin biçimde yüksek olduğu ortaya konuldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA ABD GERİDE KALDI

CREA'nın analizinde elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payına ilişkin veriler de yer aldı.

ABD'de elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payı, 2026'nın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan azalarak yüzde 7,3'e geriledi.

Aynı dönemde elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payı Çin'de yüzde 57, Avrupa Birliği'nde yüzde 32 ve Norveç'te yüzde 98 olarak kaydedildi.