ABD'li teknoloji şirketi Google'ın eski mühendisi ve Makine Zekâsı Araştırma Enstitüsünün (MIRI) Başkanı Nate Soares, yapay zekâ nedeniyle insanların "10 yıl sonra var olmayabileceğini, bu nedenle emeklilik için birikim yapmadığını" söyledi.

Soares, The Atlantic dergisinin üst yöneticisi Nicholas Thompson'ın sunduğu podcast yayınında yapay zekâya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapay zekânın etkileri nedeniyle yüzde 50 ihtimalle insanların 10 yıl sonra var olmayacağını düşündüğünü belirten Soares, "Emeklilik için birikim yapmıyorum." dedi. Soares, Google'da çalıştığı dönemden kalan emeklilik birikimi olduğunu ancak yaklaşık 10 yıldır bunun üzerine bir şey katmadığını belirtti.

Anthropic'in üst yöneticisi Dario Amodei, 12 Eylül'de yayımladığı bir makalede, gelişimi gün geçtikçe hızlanan yapay zekâ teknolojisinin güvenli şekilde ilerlemesi için geliştirme sürecinin dengeli, kontrollü ve iş birliğine dayalı yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından "yapay zekâ modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesine" yönelik çağrılar tartışmaya neden olurken, bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve siyasi figürler, yavaşlamanın sektörde tekelleşmeye yol açacağından ve Çin'e avantaj sağlayacağından endişe ettiklerini belirtmişti.

ABD'de Donald Trump yönetimi, yapay zekânın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Trump, yapay zekâ teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.