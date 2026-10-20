Google Cloud'da elektrik kesintisi paniği! Arıza Revolut ve Halifax'ı vurdu bankalar da etkilendi

Google Cloud'un Londra'daki europe-west2 bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi, çok sayıda bulut hizmetinde erişim sorununa yol açtı. Google Cloud'da yaşanan elektrik kesintisi, Batı Avrupa'da çok sayıda bulut hizmetini devre dışı bıraktı. Kesinti, Revolut ve Halifax gibi bankacılık hizmetlerinde de erişim sorunlarına neden oldu.