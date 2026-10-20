Google Cloud'da elektrik kesintisi paniği! Arıza Revolut ve Halifax'ı vurdu bankalar da etkilendi
Google Cloud'un Londra'daki europe-west2 bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi, çok sayıda bulut hizmetinde erişim sorununa yol açtı. Google Cloud'da yaşanan elektrik kesintisi, Batı Avrupa'da çok sayıda bulut hizmetini devre dışı bıraktı. Kesinti, Revolut ve Halifax gibi bankacılık hizmetlerinde de erişim sorunlarına neden oldu.
Google'ın hizmet durum tablosuna göre kesintiden BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, Bulut Dosya Depolama, Bulut Üzerinde Uygulama Çalıştırma, Google Bulut Veri İşleme, Google Bulut Depolama, Google Sanal Sunucu, Google Kubernetes, Looker, Yönetilen Apache Airflow, Yönetilen Apache Kafka, Kalıcı Disk Depolama ve Depolama Aktarım hizmetleri dahil çok sayıda servis etkilendi.
Kesinti nedeniyle İngiltere merkezli bankacılık hizmeti Revolut'a erişimde sorun yaşandığına ilişkin çok sayıda kullanıcı bildirimi gelirken, Lloyds Banking Group bünyesindeki Halifax hizmetlerinde de aksaklıklar raporlandı.
ELEKTRİK KESİNTİSİ KAYNAKLI
Google Cloud, yaşanan aksaklığın nedeninin elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Şirket, hizmetlerin yeniden sağlanmaya başlandığını ve mevcut iş yüklerinin kurtarılmasına öncelik verildiğini duyurdu.
Google'ın daha önce yaptığı açıklamada, mevcut iş yüklerinin tamamen kurtarılmasının TSİ 16.00'ya kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.
TSİ 17.40 itibarıyla ise bu süre aşılmış durumda; Google Cloud'un hizmetlerin tamamen normale dönmesine yönelik çalışmaları sürüyor.