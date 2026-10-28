Google ve Apple'a Güney Kore'den 47,5 milyon dolarlık ceza!
Güney Kore'de Google ve Apple'a, uygulama geliştiricilerini kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorladıkları gerekçesiyle toplam 47,5 milyon dolar para cezası verildi. Google'a 32 milyon, Apple'a ise 15,5 milyon dolar ceza kesilirken iki şirkete harici ödeme bağlantılarına izin verme ve uygulama inceleme süreçlerini iyileştirme talimatı verildi.
Güney Kore'de Google ve Apple, uygulama mağazası pazarındaki konumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle toplam 47,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
YASAYI İHLAL ETTİLER
Güney Kore'nin medya ve telekomünikasyon düzenleyici kurumu Kore Medya ve İletişim Komisyonunun, ABD merkezli iki şirket hakkında uygulama geliştiricilerini belirli ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamayı yasaklayan 2021 tarihli yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
GELİŞTİRİCİLERİ KENDİ ÖDEME SİSTEMLERİNE ZORLADILAR
Komisyon, Google ve Apple'ın uygulama geliştiricilerini kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorladığını, buna karşılık harici internet siteleri üzerinden yapılan ödemeleri engellediğini belirtti.
Komisyona göre şirketler, teknik olarak uygulamalar içinde üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verse de geliştiricilerden yüzde 26 komisyon aldı ve kendi sistemlerinde sunulan bazı özellikleri kısıtladı. Böylece geliştiricileri fiilen kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya mecbur bıraktı.
UYGULAMA İNCELEME SÜREÇLERİNDE DE İHLAL TESPİT EDİLDİ
Komisyon ayrıca şirketlerin, uygulama inceleme süreçlerini geciktirdiği ve geliştiricilere gecikmelerin nedenlerini veya incelemelerin ne zaman devam edeceğini net biçimde açıklamadığı durumları tespit ettiğini bildirdi.
GOOGLE'A 32, APPLE'A 15,5 MİLYON DOLAR CEZA
Bunun üzerine komisyon, Google'a 32 milyon, Apple'a ise 15,5 milyon dolar para cezası verdi. Komisyon, her iki şirkete Güney Koreli geliştiricilerin uygulamalarında harici ödeme bağlantıları kullanmalarına izin vermeleri ve uygulama inceleme prosedürlerini iyileştirmeleri talimatını da verdi.