Güney Kore'nin medya ve telekomünikasyon düzenleyici kurumu Kore Medya ve İletişim Komisyonunun, ABD merkezli iki şirket hakkında uygulama geliştiricilerini belirli ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamayı yasaklayan 2021 tarihli yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Güney Kore'de Google ve Apple, uygulama mağazası pazarındaki konumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle toplam 47,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

GELİŞTİRİCİLERİ KENDİ ÖDEME SİSTEMLERİNE ZORLADILAR

Komisyon, Google ve Apple'ın uygulama geliştiricilerini kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorladığını, buna karşılık harici internet siteleri üzerinden yapılan ödemeleri engellediğini belirtti.

Komisyona göre şirketler, teknik olarak uygulamalar içinde üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verse de geliştiricilerden yüzde 26 komisyon aldı ve kendi sistemlerinde sunulan bazı özellikleri kısıtladı. Böylece geliştiricileri fiilen kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya mecbur bıraktı.