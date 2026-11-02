Lübnan Beyrut yakınlarında havai fişek deposunda patlama

Beyrut yakınlarındaki Curet el-Ballut beldesinde bir havai fişek satıcısının evindeki depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ilk bilgilere göre yaralanan olmadı.