-°C
CANLI YAYIN

Sudan'da HDK saflarından ayrılan komutanlar ve beraberlerindeki çok sayıda asker orduya geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sudan'da HDK saflarından ayrılan komutanlar ve beraberlerindeki çok sayıda asker orduya geçti

Sudan'ın Batı Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) ayrılan bir grup komutan ve askerlerinin Sudan ordusuna katıldığı bildirildi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, HDK'den ayrılan grup arasında Muhammed Veda, Abdullah Ebu Mutemir, Dahiye Hamdan ve Adem el-Kuay'ın da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu komutanların beraberlerindeki çok sayıdaki askerle birlikte HDK saflarından ayrılarak Sudan ordusunun kontrolündeki bölgelere geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, saf değiştiren HDK mensuplarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeninden yapılan açıklamada da HDK mensubu bir grubun da Mavi Nil eyaletinin başkenti Damazin'de ordu birliklerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan grubun komutanı Cadu Muhammed Hamid Şevkar'ın, Damazin'deki askeri operasyonların yönetimi hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, Etiyopya'nın HDK'ye desteği ve çatışmalara yabancı paralı askerlerin katılımına ilişkin bilgiler paylaştığı aktarıldı.

Sudan'da son dönemde HDK saflarından ayrılarak orduya katılan komutan ve askerlerin sayısında artış yaşanıyor. Daha önce de çok sayıda HDK komutanı ve beraberindeki askerler, çeşitli bölgelerde Sudan ordusuna katılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Burhan: Önce Allaha sonra Erdoğana güveniyoruzBurhan: Önce Allaha sonra Erdoğana güveniyoruz BURHAN: ÖNCE ALLAH'A SONRA ERDOĞAN'A GÜVENİYORUZ
Sudanda acil insani yardım çağrısıSudanda acil insani yardım çağrısı SUDAN'DA ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI
Sudan Faşirde 81 binden fazla kişi yerinden edildiSudan Faşirde 81 binden fazla kişi yerinden edildi SUDAN FAŞİR'DE 81 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

#Sudan
Belçika'da bütçe anlaşmazlığı hükümeti sarstı! Başbakan De Wever istifasını Kral Philippe'e sundu
Sonraki Haber
Belçika'da bütçe anlaşmazlığı hükümeti sarstı! Başbakan De Wever istifasını Kral Philippe'e sundu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın