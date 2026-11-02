Başbakan De Wever, kamu maliyesini kontrol altında tutabilmek için 10 milyar euroluk (11,2 milyar dolar) harcama kesintisi ve vergi artışına ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin uzun süreli bir siyasi krizi kaldıramayacağına dikkat çekildi.

Reuters'ın haberine göre Kral Philippe, De Wever'in istifa teklifini değerlendirecek. Ancak kral, salı gününden itibaren koalisyondaki diğer partilerin liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Belçika 'da hükümetin geleceğini belirleyecek bütçe görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Başbakan Bart De Wever, pazartesi sabahı Kral Philippe ile gerçekleştirdiği görüşmede istifasını sundu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever'in federal hükümetin bütçe müzakerelerinde uzlaşma sağlayamamasının ardından Belçika Kraliyet Sarayı'nda istifasını Kral Philippe'e sundu. (Foto: AA)

Ancak koalisyon ortakları arasında bu düzenlemelerin nasıl hayata geçirileceği konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Hükümet ortakları, gelecek yılın bütçesi üzerinde anlaşmaya varmak için salı gününü son tarih olarak belirlemişti. Ancak son gece gerçekleştirilen müzakerelerden de sonuç çıkmadı.

KOALİSYON ORTAKLARI ARASINDA DERİN GÖRÜŞ AYRILIĞI

Başbakan De Wever'in liderliğindeki Flaman milliyetçisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ile liberal MR partisi, kamu harcamalarında kesintiye gidilmesini savunuyor.

Bu kapsamda sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların da azaltılması gündeme geliyor.

Koalisyonun sosyalist ve merkezci ortakları ise bütçeye yeni kaynak sağlanması için yüksek servet vergilerinin artırılmasını istiyor.

Taraflar arasında aylardır devam eden görüşmelerde ortak bir noktada buluşulamaması, hükümetin dağılma ihtimalini gündeme taşıdı.

BELÇİKA EKONOMİSİNDE BORÇ ALARMI! FAİZLER YÜKSELİYOR

Siyasi kriz, Belçika'nın kamu borcu ve finansman maliyetleri üzerindeki baskının arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde Belçika'nın kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yıl yüzde 110,5'e ulaşacağını öngördü. Bu oranla Belçika'nın, euro bölgesinde Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın ardından en yüksek kamu borcuna sahip ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

Ülkenin genel bütçe açığının ise gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,2'sine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Belçika'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin faizi pazartesi sabahı yüzde 4,36 seviyesinde işlem gördü. Bu oran Fransa'da yüzde 4,92, Almanya'da ise yüzde 3,30 olarak kaydedildi. Belçika'nın 10 yıllık tahvil faizleri dört ay önce yüzde 3,48 seviyesindeydi.

De Wever, bütçe kesintileri yapılmaması halinde ülkenin mevcut borçlarının faizini ödeyebilmek için yeni borçlanmalara başvurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Başbakan bu durumu, büyüyerek devam eden bir "faiz kartopu etkisi" olarak tanımlamıştı.

BELÇİKA'DA HÜKÜMET DÜŞERSE NE OLACAK?

Belçika'da hükümetin bütçe konusunda anlaşmaya varamaması halinde ülke, gelecek yıl sınırlı bütçeyle yönetilmek zorunda kalabilir.

Bu senaryoda hükümet, her ay yalnızca mevcut yılın bütçesinin on ikide biri kadar harcama yapabilecek. Böylece yeni bütçe kabul edilene kadar kamu harcamalarında önemli kısıtlamalar gündeme gelebilecek.

Kral Philippe'in cuma günü Başbakan De Wever ile yeniden görüşmesi bekleniyor.

Kralın istifa teklifini kabul etmesi halinde diğer siyasi partilerden yeni bir koalisyon hükümeti kurmalarını isteyebileceği veya erken seçim kararı alınmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Belçika'da gözler şimdi Kral Philippe'in vereceği karara ve koalisyon ortakları arasında yeniden uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağına çevrildi.