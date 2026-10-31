Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesi üzerinde "düşmanca" olarak nitelendirdiği bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Türki el-Maliki, İHA'nın havada imha edilmesinin ardından parçalarının yere düştüğünü ancak olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

El-Maliki, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İlgili makamlar olay yerinde incelemelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İKİ İHA DAHA ENGELLENMİŞTİ

El-Maliki, cuma günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın doğu eyaleti ile güney bölgesinde iki İHA'nın daha engellendiğini duyurmuştu.

Söz konusu olaylar, Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmaların tırmandığı bir dönemde yaşandı. Gerilim kapsamında Suudi Arabistan'daki havalimanları ve enerji tesisleri de saldırıların hedefi oldu.

YEMEN'DE 2015'TEN BU YANA SÜREN SAVAŞ

Suudi Arabistan, 2015 yılından bu yana Yemen hükümetine destek vermek amacıyla Husilere karşı askeri koalisyona liderlik ediyor.

Husiler ise 2014 yılından bu yana Yemen'in başkenti Sana'yı ve ülkenin bazı bölgelerini kontrol altında tutuyor.