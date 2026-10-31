WSJ'nin hasar gören binalara ilişkin bulgularını paylaştığı Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) de yeniden inşa maliyetine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. Merkeze göre binaların içindeki ekipman ve sistemlerin yenilenmesi hesaba katılmadan, yalnızca yapıların yeniden inşa edilmesi 4 milyar dolardan fazlaya mal olacak.

Konu hakkında bilgilendirilen başka bir kaynak ise hasar faturasının 15 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

ABD, onarım masraflarının bir bölümünü karşılamaları için müttefik ülkelerle görüşmeler yürütüyor. Ancak hasar gören tesislerin bir kısmı müttefik ülkelere ait veya ortak kullanıma açık olduğu için bütün binaların doğrudan ABD'ye ait olmadığı belirtiliyor.

Washington'ın önündeki seçenekler arasında bazı askeri altyapıların yeniden inşa edilmemesi de bulunuyor. Pentagon, İran'ın füze menzili dışındaki bölgelere taşınmayı ve Kuveyt ile Suudi Arabistan'daki bazı askeri tesislerinden çekilmeyi değerlendiriyor. Böyle bir adımın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini daha savunmasız bırakabileceği belirtiliyor.