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İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı İran saldırılarıyla ağır darbe aldı. Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri, İran'ın askeri açıklamaları ve ABD'li yetkililerle görüşmelere dayanan özel araştırması, Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. İlk 6 ayda 24 askeri tesiste 274 yapının hasar gördüğü belirlendi. Pentagon'un en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı üs hasarının 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtilirken, yalnızca yeniden inşa maliyetinin 4 milyar doları aşması bekleniyor. Peki İran bu zararı vermeyi nasıl başardı? İşte savaşın seyrini değiştiren taktik...

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 1

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı İran saldırılarıyla ağır darbe aldı. Wall Street Journal'ın (WSJ) uydu görüntülerine dayanan özel araştırması, Tahran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırılarda nasıl bir strateji izlediğini ortaya koydu.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 2

İlk 6 ayda 24 askeri tesiste 274 yapı hasar gördü. İran, saldırılarının yönünü değiştirerek ABD askerlerinin barındığı binaları doğrudan hedef aldı. Pentagon'un en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı üs hasarının 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtilirken, yalnızca yeniden inşa maliyetinin 4 milyar doları aşması bekleniyor. Peki İran, ABD'nin gelişmiş askeri altyapısını nasıl aşmayı başardı? İşte saldırı taktiğinin ayrıntıları...

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 3

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından ağır hasarla karşı karşıya kaldı. Amerikan yönetiminin İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğine ilişkin açıklamalarına rağmen, uydu görüntüleri sahadaki tablonun farklı bir boyutunu ortaya koydu.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Avrupa Uzay Ajansı'nın uydu görüntülerini, İran'ın askeri açıklamalarını ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeleri inceleyerek savaşın Amerikan askeri tesislerinde yol açtığı yıkıma ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımladı.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 4

Gazetenin araştırmasına göre savaşın ilk altı ayında Orta Doğu'da ABD askeri varlığının bulunduğu 24 ayrı tesiste toplam 274 yapı hasar gördü. Hasar yalnızca askeri binalarla sınırlı kalmadı; radar sistemleri, füze savunma altyapısı ve iletişim sistemleri de İran saldırılarından etkilendi.

Üstelik ABD'nin karşı karşıya olduğu maliyet de giderek büyüyor. Pentagon'un askeri üslerdeki hasara ilişkin ilk hesaplaması en az 5 milyar dolar seviyesinde. Ancak ABD'li kaynaklar bu rakamın 15 milyar dolara kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 5

ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNDE MİLYARLARCA DOLARLIK YIKIM!

WSJ'nin ortaya koyduğu verilere göre İran'ın ABD askeri tesislerine verdiği zarar, Washington'ın açıkladığı savaş maliyetinin çok ötesinde bir tabloya işaret ediyor.

16 Ekim itibarıyla İran savaşının toplam maliyeti 47,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak bu rakama askeri üslerde meydana gelen hasar dahil değil. Pentagon, üslerdeki yıkımın maliyetini ayrı olarak en az 5 milyar dolar şeklinde belirledi.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 6

Konu hakkında bilgilendirilen başka bir kaynak ise hasar faturasının 15 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

WSJ'nin hasar gören binalara ilişkin bulgularını paylaştığı Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) de yeniden inşa maliyetine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. Merkeze göre binaların içindeki ekipman ve sistemlerin yenilenmesi hesaba katılmadan, yalnızca yapıların yeniden inşa edilmesi 4 milyar dolardan fazlaya mal olacak.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 7

ABD, onarım masraflarının bir bölümünü karşılamaları için müttefik ülkelerle görüşmeler yürütüyor. Ancak hasar gören tesislerin bir kısmı müttefik ülkelere ait veya ortak kullanıma açık olduğu için bütün binaların doğrudan ABD'ye ait olmadığı belirtiliyor.

Washington'ın önündeki seçenekler arasında bazı askeri altyapıların yeniden inşa edilmemesi de bulunuyor. Pentagon, İran'ın füze menzili dışındaki bölgelere taşınmayı ve Kuveyt ile Suudi Arabistan'daki bazı askeri tesislerinden çekilmeyi değerlendiriyor. Böyle bir adımın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini daha savunmasız bırakabileceği belirtiliyor.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 8

İRAN'IN SALDIRILARI İLK İKİ HAFTADA 119 BİNAYI VURDU!

28 Şubat'ta savaşın başlamasıyla birlikte İran, Basra Körfezi genelindeki ABD askeri üslerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.

Savaşın ilk iki haftasında çoğunluğu Kuveyt'te bulunan 13 askeri tesiste en az 119 binanın hasar gördüğü tespit edildi. Bu dönem, savaş boyunca en fazla binanın zarar gördüğü zaman aralığı oldu.

İran'ın ağır saldırılarının hedefindeki noktalardan biri de ABD Donanması 5. Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Deniz Destek Faaliyetleri Üssü oldu.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 9

Üs, savaşın ilk iki haftasında yoğun ateş altında kaldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), askeri tesislerdeki personelin büyük bölümünü tahliye etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın füze programının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığını savundu.

Hegseth, Pentagon'daki basın toplantısında İran'ın balistik füze üretim kapasitesinin ve bu füzelerin parçalarını üreten şirketlerin işlevsel olarak etkisiz hale getirildiğini ve yok edildiğini söyledi.

Ancak İran'ın saldırıları devam etti. WSJ'nin uydu görüntülerine dayanan incelemesine göre ayın geri kalanında altı askeri tesiste daha hasar meydana geldi.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 10

TRUMP "FÜZELERİ TÜKENDİ" DEDİ, ÜSLERDEKİ HASAR BÜYÜDÜ!

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Nisan'da ulusa sesleniş konuşmasında İran ordusunun askeri kapasitesinin neredeyse tükendiğini öne sürdü.

Trump, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu, füzelerinin de neredeyse tükendiğini veya etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ancak WSJ'nin incelemesi, aynı dönemde ABD'nin askeri üslerini koruyan altyapının da saldırılardan etkilendiğini ortaya koydu.

Gazetenin analizine göre radar, füze savunma ve iletişim sistemlerinden oluşan 15'ten fazla altyapı bileşeninde hasar meydana geldi.

ABD yönetiminin İran'ın askeri kapasitesine ilişkin iyimser açıklamalarına rağmen, sahadaki saldırılar Amerikan üslerinin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 11

ATEŞKES DÖNEMİNDE BİLE ABD ASKERLERİ ÜSLERDEN ÇEKİLDİ!

Nisan ayının başlarında yürürlüğe giren geçici ateşkesin ardından uydu görüntülerinde askeri tesislere yönelik yeni saldırıların izine daha az rastlandı.

ABD yönetimi ise İran'ın askeri altyapısına verilen zararı ön plana çıkardı.

Hegseth, 16 Nisan'daki basın toplantısında İran yönetimine seslenerek, "Şimdilik enkazı temizleyebilirsiniz ancak yeniden eski kapasitenize kavuşamazsınız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da haziran ayının başında senatörlere yaptığı açıklamada savaşın sona erdiğini söyledi.

Ancak kamuoyuna verilen bu mesajların arka planında ABD ordusu, personelini askeri üslerden uzaklaştırıyordu.

Hegseth, 29 Nisan'da Kongre'ye yaptığı açıklamada harekatın başlangıcında 7 bin 500 ABD askerinin bilinen askeri üslerden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İran'ın saldırıları nedeniyle daha fazla personel tehlike bölgesinden çıkarıldı. ABD'li yetkililere göre Kuveyt'teki Camp Buehring ve Camp Arifjan üslerinden büyük ölçüde tahliye gerçekleştirildi.

Böylece Washington, İran'ın füze ve İHA saldırılarının hedefindeki askeri tesislerde personel sayısını azaltmak zorunda kaldı.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 12

İRAN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ! BU KEZ ABD ASKERLERİNİN YATAKHANELERİNİ HEDEF ALDI

Savaşın seyrinde en dikkat çekici değişimlerden biri, İran'ın saldırılarını batıya kaydırmasıyla yaşandı.

7 Temmuz'da ateşkesin çökmesinin ardından İran, sınırlarından yüzlerce kilometre uzaktaki askeri tesisleri hedef almaya başladı. Daha önce saldırıların ağırlığını taşıyan Körfez ülkelerindeki üslerde hasar daha seyrek görülürken Ürdün'deki askeri tesisler öne çıktı.

WSJ'nin araştırmasına göre savaşın altıncı ayına kadar en az 11 ayrı saldırıda hasar meydana geldi. Bunların beşi Ürdün'de gerçekleşti.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 13

17 Temmuz'da Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlenen saldırı, İran'ın değişen stratejisinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Saldırıda üç ABD askeri hayatını kaybetti. Uydu görüntüleri, askerlerin barındığı ve uyuduğu en az 19 binanın hasar gördüğünü ortaya koydu.

Ancak İran'ın hedef aldığı noktalar yalnızca bu üs ile sınırlı değildi. Aynı hafta bölgedeki üç ayrı askeri tesiste daha, ABD'li askerlerin barınma alanlarına benzeyen binalarda hasar tespit edildi.

ABD'li yetkililer de özel görüşmelerde İran'ın Amerikan askerlerini doğrudan yaşadıkları ve uyudukları alanlarda hedef almasından duydukları endişeyi dile getirdi.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 14

Gazetenin incelemesine göre ateşkesin bozulmasının ardından hasar gören yapılar, savaşın önceki dönemlerinde hedef alınan binaların yarısından daha küçüktü.

Mevcut ve eski ABD askerlerinin aktardığına göre askeri üslerdeki konaklama alanlarının bir bölümü dönüştürülmüş nakliye konteynerlerinden, hatta çadırlardan oluşuyordu.

İran'ın daha küçük yapıları da hedef alması, saldırılardaki hassasiyetin arttığına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 15

İRAN'DAN 40'TAN FAZLA SALDIRI AÇIKLAMASI! HEDEF LİSTESİ DEĞİŞTİ

İran'ın askeri saldırılara ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalar da taktik değişikliğine işaret etti.

WSJ'nin İran devletine bağlı dört medya kuruluşunu inceleyerek yaptığı analize göre Tahran yönetimi, 7 Temmuz ile 28 Ağustos arasında ABD askeri tesislerine yönelik 40'tan fazla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bu açıklamaların dörtte üçünden fazlasında, adı belirtilen askeri tesislerdeki belirli bina türlerinin hedef alındığı ifade edildi. Savaşın önceki döneminde bu oran yarıdan daha düşüktü.

Askerlerin barındığı alanları hedef alan saldırılara ilişkin açıklamaların sayısı ise iki katına çıktı.

American Enterprise Institute'ta İran konusunda uzmanlaşmış savunma analisti Brian Carter, İran'ın saldırılarında Amerikan askerlerine kayıp verdirmeyi amaçladığını belirtti.

Carter, "İranlıların ABD güçlerine kayıp verdirmek için kesinlikle çaba gösterdiği görülüyor." dedi.

Buna rağmen Hegseth, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın tamamen güçsüz bırakıldığını, ezildiğini ve savaşma kabiliyetini yitirdiğini savundu.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 16

PENTAGON HASARI GİZLİ TUTMAKLA MI SUÇLANIYOR?

ABD askeri tesislerinde meydana gelen hasarın boyutu, Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pentagon, savaş boyunca üslerde meydana gelen yıkıma ilişkin kamuoyuna sınırlı bilgi verdi. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'ndeki beş Demokrat senatör, ekim ayının başlarında Savunma Bakanlığı'na başvurarak askeri tesislerdeki hasarın tahmini maliyetinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Konu daha önce kapalı bir bilgilendirme toplantısında paylaşılmıştı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Savunma Ödenekleri Alt Komitesi üyesi Demokrat Senatör Chris Murphy de Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nü ziyaret etmek istedi ancak kendisine izin verilmedi.

WSJ'nin uydu görüntülerine dayanan analizinde, El Udeid Hava Üssü'ndeki en az bir düzine binada hasar belirtileri tespit edildi.

Murphy, bölgedeki ABD askeri yetkililerinin kendisine bilgilendirme yapmayı da reddettiğini söyledi. Pentagon ise senatöre seyahat kısıtlamaları nedeniyle üsse erişim izni verilmeyeceğinin ziyaret öncesinde bildirildiğini açıkladı.

Murphy, yönetimin savaşın gerçek maliyetini gizlemek amacıyla hasara ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığını savundu.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 17

ABD'NİN FÜZE KALKANI TÜKENİYOR, İRAN İSE ARSENALİNİ YENİLİYOR!

ABD'nin askeri üslerdeki hasarı onarmaya çalıştığı dönemde İran'ın da saldırılarda zarar gören askeri altyapısını yeniden inşa ettiği belirtiliyor.

WSJ'nin haberine göre Tahran yönetimi, füze üslerini ve üretim tesislerini onarıyor, yer altına gömülü füze cephaneliğini yeniden ortaya çıkarıyor.

Buna karşılık ABD, İran'ın füze ve İHA saldırılarını engellemek için kullandığı önleyici füze stoklarını hızla tüketiyor.

American Enterprise Institute kıdemli araştırmacısı ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Pentagon'un mali işlerden sorumlu vekil yöneticisi olarak görev yapan Elaine McCusker, İran'ın saldırı düzeninin ABD'nin bölgedeki askeri varlığı açısından önemli veriler sunduğunu belirtti.

McCusker'a göre saldırıların türü ve sayısı, İran'ın elinde ne kadar füze ve İHA kaldığını, yeni mühimmat üretimini ne hızla gerçekleştirebildiğini anlamaya yardımcı olabilir.

McCusker, saldırıların türü ve zaman içindeki sayısının İran'ın mühimmat stokunun derinliğine ilişkin de önemli işaretler taşıdığını ifade etti.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 18

ABD Savunma Bakanı Hegseth ise 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İran'ın hâlâ bazı askeri kabiliyetlere sahip olduğunu ancak bunların savaş öncesindeki kapasitesinin çok gerisinde kaldığını savundu.

Ancak bu açıklamadan yalnızca bir hafta sonra, savaşın başlamasının üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişken İran, Ürdün'deki Camp Titin askeri üssünü ilk kez hedef aldı.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 19

ABD ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİNİ TAŞIMAK ZORUNDA KALABİLİR!

WSJ'nin ortaya koyduğu tablo, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pentagon'un değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın füze menzili dışında kalan bölgelere çekilmek, bazı askeri tesisleri taşımak ve Kuveyt ile Suudi Arabistan'daki üslerden geri adım atmak bulunuyor.

Böyle bir değişiklik, ABD'nin bölgedeki askeri yapılanmasını yeniden şekillendirebileceği gibi Washington'ın müttefikleri açısından da yeni güvenlik sorunları doğurabilir.

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı 20

Üstelik ABD'nin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca milyarlarca dolarlık onarım maliyetinden ibaret değil. İran'ın saldırılarını sürdürebilme kapasitesi, Amerikan üslerinin savunulması ve önleyici füze stoklarının yenilenmesi de Washington'ın önündeki başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

WSJ'nin uydu görüntülerine dayanan araştırması, ABD'nin İran'a yönelik askeri harekatının karşılıklı yıkım ve maliyet açısından ortaya çıkardığı tabloyu gözler önüne serdi.

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