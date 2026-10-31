İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine yönelik saldırı taktiği ortaya çıktı
ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı İran saldırılarıyla ağır darbe aldı. Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri, İran'ın askeri açıklamaları ve ABD'li yetkililerle görüşmelere dayanan özel araştırması, Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. İlk 6 ayda 24 askeri tesiste 274 yapının hasar gördüğü belirlendi. Pentagon'un en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı üs hasarının 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtilirken, yalnızca yeniden inşa maliyetinin 4 milyar doları aşması bekleniyor. Peki İran bu zararı vermeyi nasıl başardı? İşte savaşın seyrini değiştiren taktik...
ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı İran saldırılarıyla ağır darbe aldı. Wall Street Journal'ın (WSJ) uydu görüntülerine dayanan özel araştırması, Tahran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırılarda nasıl bir strateji izlediğini ortaya koydu.
İlk 6 ayda 24 askeri tesiste 274 yapı hasar gördü. İran, saldırılarının yönünü değiştirerek ABD askerlerinin barındığı binaları doğrudan hedef aldı. Pentagon'un en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı üs hasarının 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtilirken, yalnızca yeniden inşa maliyetinin 4 milyar doları aşması bekleniyor. Peki İran, ABD'nin gelişmiş askeri altyapısını nasıl aşmayı başardı? İşte saldırı taktiğinin ayrıntıları...
ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından ağır hasarla karşı karşıya kaldı. Amerikan yönetiminin İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğine ilişkin açıklamalarına rağmen, uydu görüntüleri sahadaki tablonun farklı bir boyutunu ortaya koydu.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Avrupa Uzay Ajansı'nın uydu görüntülerini, İran'ın askeri açıklamalarını ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeleri inceleyerek savaşın Amerikan askeri tesislerinde yol açtığı yıkıma ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımladı.
Gazetenin araştırmasına göre savaşın ilk altı ayında Orta Doğu'da ABD askeri varlığının bulunduğu 24 ayrı tesiste toplam 274 yapı hasar gördü. Hasar yalnızca askeri binalarla sınırlı kalmadı; radar sistemleri, füze savunma altyapısı ve iletişim sistemleri de İran saldırılarından etkilendi.
Üstelik ABD'nin karşı karşıya olduğu maliyet de giderek büyüyor. Pentagon'un askeri üslerdeki hasara ilişkin ilk hesaplaması en az 5 milyar dolar seviyesinde. Ancak ABD'li kaynaklar bu rakamın 15 milyar dolara kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.
ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNDE MİLYARLARCA DOLARLIK YIKIM!
WSJ'nin ortaya koyduğu verilere göre İran'ın ABD askeri tesislerine verdiği zarar, Washington'ın açıkladığı savaş maliyetinin çok ötesinde bir tabloya işaret ediyor.
16 Ekim itibarıyla İran savaşının toplam maliyeti 47,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak bu rakama askeri üslerde meydana gelen hasar dahil değil. Pentagon, üslerdeki yıkımın maliyetini ayrı olarak en az 5 milyar dolar şeklinde belirledi.