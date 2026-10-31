İran lideri Mücteba Hamaney’in resmi sayfasından, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken bir füze görseli paylaşıldı. Görselde, “Coğrafi sınırlama olmaksızın” ifadesi yer alırken, her türlü tehdide etkili ve ani cevap verilmesi gerektiği mesajı verildi.

Hamaney'in resmi sayfasından, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından "füzeli" bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, füze görselinin üzerinde "coğrafi sınırlama olmaksızın" ifadesi ve "Her türlü tehdit coğrafi sınırları olmayan etkili ve ani cevapla karşı karşıya kalmalı." mesajı yer aldı.