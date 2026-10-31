Mekke İttifakı'na yeni ülke! Suriye'den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler sürüyor
Suriye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılması için görüşmeler yürütülüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu 2026'da yaptığı açıklamada, katılım konusunun değerlendirildiğini duyurdu. Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu belirten Şeybani, Suriye'nin Arap ülkeleriyle de güvenlik ve askeri işbirliği yürüttüğünü söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de gerçekleştirilen "Manama Diyaloğu 2026" toplantısında "Bölgesel Güvenliğin Temelleri" başlıklı oturumun açılışında konuştu. Bölgesel güvenliğin ülkeler arasında ortak hareket etmeyi gerektirdiğini vurgulayan Şeybani, Basra Körfezi'nin güvenliğinin Suriye'nin bölgesel güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.
MEKKE İTTİFAKI'NA KATILIM GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Suriye'nin Körfez ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Şeybani, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu kaydederek, askeri işbirliğinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını, Arap ülkeleriyle de güvenlik ve savunma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ VURGULADI
Suriye halkının 14 yıl boyunca ağır zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Şeybani, uluslararası desteğin sürmesinin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını söyledi. Desteğin aksaması halinde bölgesel tehditlerin başka ülkelere yayılabileceği uyarısında bulundu.
Komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu seyrettiğini ifade eden Şeybani, Ürdün ile aralarında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını, iki ülke arasında bütünleşmiş bir ilişki olduğunu belirtti. Suriye-Ürdün Yüksek Stratejik Konseyi'nin üçüncü toplantısının gelecek ay yapılacağını aktaran Şeybani, Irak, Lübnan ve Ürdün ile sınır güvenliği ve istikrar konusunda kapsamlı işbirliği yürütüldüğünü kaydetti.
PETROL SEVKİYATI İÇİN BANYAS SEÇENEĞİ
Şeybani, Irak Başbakanı ile gerçekleştirdikleri görüşmede enerji akışının güvence altına alınması amacıyla petrol sevkiyatının Banyas üzerinden yeniden başlatılması seçeneğini ele aldıklarını açıkladı.
Kaçakçılıkla mücadelede bilgi paylaşımı ve operasyonel koordinasyonun önemine değinen Şeybani, Suriye'nin DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'a katıldığını ve ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı grupların ulusal devlet kurumlarına entegre edilmesi yönünde adım attığını söyledi.
3,7 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ
Suriye'de istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şeybani, 3,7 milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı. Bu gelişmeyi "yeni Suriye'nin doğuşunun açık bir kanıtı" olarak nitelendirdi.
Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şeybani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararına atıfta bulundu. Ülkede yeni bir parlamenter yaşama geçiş sürecinin de başladığını ifade etti.
Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınayan Şeybani, Körfez'in istikrarının Şam'ın güvenliğinin doğal bir uzantısı olduğunu söyledi.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN HEDEFİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, 7 Ağustos'ta Mekke'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirilmesi ve ortak stratejik vizyon doğrultusunda güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesini hedefliyor. Anlaşmayla üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerini tahkim etmesi amaçlanıyor.