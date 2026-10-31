Suriye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılması için görüşmeler yürütülüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu 2026'da yaptığı açıklamada, katılım konusunun değerlendirildiğini duyurdu. Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu belirten Şeybani, Suriye'nin Arap ülkeleriyle de güvenlik ve askeri işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de gerçekleştirilen "Manama Diyaloğu 2026" toplantısında "Bölgesel Güvenliğin Temelleri" başlıklı oturumun açılışında konuştu. Bölgesel güvenliğin ülkeler arasında ortak hareket etmeyi gerektirdiğini vurgulayan Şeybani, Basra Körfezi'nin güvenliğinin Suriye'nin bölgesel güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. MEKKE İTTİFAKI'NA KATILIM GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR Suriye'nin Körfez ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Şeybani, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu kaydederek, askeri işbirliğinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını, Arap ülkeleriyle de güvenlik ve savunma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ VURGULADI Suriye halkının 14 yıl boyunca ağır zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Şeybani, uluslararası desteğin sürmesinin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını söyledi. Desteğin aksaması halinde bölgesel tehditlerin başka ülkelere yayılabileceği uyarısında bulundu. Komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu seyrettiğini ifade eden Şeybani, Ürdün ile aralarında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını, iki ülke arasında bütünleşmiş bir ilişki olduğunu belirtti. Suriye-Ürdün Yüksek Stratejik Konseyi'nin üçüncü toplantısının gelecek ay yapılacağını aktaran Şeybani, Irak, Lübnan ve Ürdün ile sınır güvenliği ve istikrar konusunda kapsamlı işbirliği yürütüldüğünü kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) PETROL SEVKİYATI İÇİN BANYAS SEÇENEĞİ Şeybani, Irak Başbakanı ile gerçekleştirdikleri görüşmede enerji akışının güvence altına alınması amacıyla petrol sevkiyatının Banyas üzerinden yeniden başlatılması seçeneğini ele aldıklarını açıkladı. Kaçakçılıkla mücadelede bilgi paylaşımı ve operasyonel koordinasyonun önemine değinen Şeybani, Suriye'nin DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'a katıldığını ve ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı grupların ulusal devlet kurumlarına entegre edilmesi yönünde adım attığını söyledi.