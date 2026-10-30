Hollanda'da isyan paniği: Esnaf dükkanlarını ahşap panellerle mühürledi

Avrupa genelinde derinleşen ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve barınma sorunu sokaklardaki gerilimi tırmandırırken, protesto dalgası bu kez Hollanda'ya ulaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan kitlesel gösteri çağrıları ülkede endişeye neden oldu. Başkent Amsterdam ve Lahey başta olmak üzere birçok kentte şiddet ve yağma olaylarının yaşanabileceğinden endişe eden esnaf, iş yerlerinin vitrinlerini kalın ahşap panellerle kapatarak önlem aldı.