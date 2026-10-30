Hollanda'da isyan paniği: Esnaf dükkanlarını ahşap panellerle mühürledi
Avrupa genelinde derinleşen ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve barınma sorunu sokaklardaki gerilimi tırmandırırken, protesto dalgası bu kez Hollanda'ya ulaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan kitlesel gösteri çağrıları ülkede endişeye neden oldu. Başkent Amsterdam ve Lahey başta olmak üzere birçok kentte şiddet ve yağma olaylarının yaşanabileceğinden endişe eden esnaf, iş yerlerinin vitrinlerini kalın ahşap panellerle kapatarak önlem aldı.
Hollanda'da sosyal medya platformları üzerinden yayılan sokak eylemi ve gösteri çağrıları, kent merkezlerindeki esnafı harekete geçirdi. Başkent Amsterdam ve diğer büyük şehirlerde kitlesel eylemler düzenlenebileceğine yönelik çağrıların ardından, ülkenin yönetim merkezi Lahey'de dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Lahey kent merkezindeki çok sayıda mağaza ve işletme, gösteriler sırasında yaşanabilecek şiddet olayları, yağma girişimleri ve olası maddi hasara karşı önlem aldı.
İş yerlerinin cam vitrinleri ve ön cepheleri kalın ahşap panellerle kapatılarak koruma altına alındı. Şehrin en işlek caddelerindeki mağazaların adeta terk edilmiş birer kaleyi andıran görüntüleri, Avrupa'daki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.
AVRUPA'DA GERİLİM TIRMANIYOR: PROTESTO DALGASI KITAYA YAYILDI
Hollanda'da sokaklara yansıyan endişenin arkasında, son dönemde Avrupa genelinde yaşanan toplumsal hareketlilik bulunuyor. Eğitim sistemindeki sorunlar, artan hayat pahalılığı, çözülemeyen barınma krizi ve derinleşen ekonomik sıkıntılar, kıtadaki toplumsal gerilimi artırıyor.
Fransa'da üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolar kısa sürede Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e yayıldı.
Avrupa'nın önde gelen başkentlerinde meydanların barikatlarla kapatıldığı, tarihi binaların kundaklandığı ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylar, şimdi de Hollanda'da endişeye neden oldu. Emniyet güçlerinin alarma geçtiği ülkede gözler sokaklara çevrildi.