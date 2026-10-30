Protesto öncesi Paris'te kırmızı alarm! Gece yasağı kararı

Sarı Yeleklilerin hafta sonunda sendikalarla birlikte düzenlemeye hazırlandığı protestoların şiddet olaylarına dönüşebileceği endişesi, Fransız emniyetini olağanüstü önlemler almaya yöneltti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, yarından (31 Ekim) itibaren 2 Kasım'a kadar başkentte yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Kararın, olası şiddet ve yağma eylemlerine karşı kamu düzenini korumayı amaçladığı belirtildi.