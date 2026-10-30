Protesto öncesi Paris'te kırmızı alarm! Gece yasağı kararı
Fransa'nın başkenti Paris'te, sendikaların desteğiyle sokağa çıkmaya hazırlanan Sarı Yeleklilerin protestoları öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hayat pahalılığına karşı düzenlenecek gösterilerde şiddet ve yağma olaylarının yaşanmasından endişe eden yetkililer, başkentin bazı bölgelerinde gece saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Sarı Yeleklilerin hafta sonunda sendikalarla birlikte düzenlemeye hazırlandığı protestoların şiddet olaylarına dönüşebileceği endişesi, Fransız emniyetini olağanüstü önlemler almaya yöneltti.
Paris Emniyet Müdürlüğü, yarından (31 Ekim) itibaren 2 Kasım'a kadar başkentte yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Kararın, olası şiddet ve yağma eylemlerine karşı kamu düzenini korumayı amaçladığı belirtildi.
Alınan önlemlerin, özellikle eylemlerin odak noktaları arasında yer alan Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde titizlikle uygulanacağı bildirildi.
MERKEZİ MEYDANLARDAKİ YÜRÜYÜŞE İZİN YOK
Fransız makamlarının aldığı önlemler gece saatleriyle sınırlı kalmadı. Sendikaların, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Bastille ve Concorde meydanları arasında düzenlemeyi planladığı büyük yürüyüş de yasaklandı.
Başkentin önemli güzergahlarından birinde gösteri yapılmasına, kamu düzeninin bozulabileceği ve olayların kontrolden çıkabileceği gerekçesiyle izin verilmedi.
Yetkililer, gösterinin yarın yerel saatle 12.00 ile 18.00 arasında, Paris'in çevre bölgelerindeki Bagnolet ve Charenton kapıları arasında yapılmasına izin verileceğini bildirdi. Paris genelinde güvenlik güçleri teyakkuza geçirilirken olası taşkınlıklara karşı sert müdahalede bulunulacağı kaydedildi.