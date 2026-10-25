Katil Bibi çaresiz! ABD basını Netanyahu'nun yardım arayışını yazdı
İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan daha güçlü destek istediği öne sürüldü. ABD basını, Netanyahu'nun Trump'ı üç gün içinde iki kez aradığını ve destek açıklamalarında kullanması için ifadeler bile önerdiğini yazdı. Bu girişimlerin Beyaz Saray'da ise "çaresizlik işareti" olarak değerlendirildiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlere günler kala ABD Başkanı Donald Trump'tan siyasi destek almak için yürüttüğü girişimlerine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD merkezli Axios'un gazeteci Barak Ravid imzasıyla yayımladığı özel habere göre Netanyahu, 27 Ekim Salı günü yapılacak seçimler öncesinde Trump'ın kendisine verdiği desteği artırmasını istedi.
ÜÇ GÜNDE İKİ KEZ TRUMP'I ARADI
Axios'a konuşan ABD'li bir kaynağa göre Netanyahu, son üç gün içinde Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail Başbakanı, Trump'ın geçen hafta Truth Social üzerinden yaptığı destek açıklamasını daha güçlü ifadelerle tekrarlamasını istedi.
Netanyahu'nun bununla da yetinmeyerek Trump'ın yeni açıklamalarında kullanabileceği ifadeler önerdiği ileri sürüldü.
Görüşmeler hakkında bilgilendirilen İsrailli bir kaynak ise Netanyahu'nun Trump'a İsrailli gazetecilerle telefon görüşmeleri yaparak kendisine daha fazla destek vermesini önerdiğini aktardı.
BEYAZ SARAY'DA "ÇARESİZLİK İŞARETİ" OLARAK GÖRÜLÜYOR
Axios'un haberinde Netanyahu'nun Trump'tan ek destek almak için yürüttüğü yoğun girişimlerin Beyaz Saray'da nasıl karşılandığına da yer verildi.
ABD'li bir kaynak, Netanyahu'nun ısrarlı taleplerinin Washington'da "çaresizlik işareti" olarak değerlendirildiğini söyledi.
Kaynak, İsrail Başbakanı'nın bu tutumunun seçim yarışında geride kaldığını düşündüğüne işaret ettiğini belirtti.
ANKETLERDE NETANYAHU'YA AĞIR DARBE
Öte yandan İsrail'in üç büyük televizyon kanalı tarafından cuma günü açıklanan anketlerde Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı görüldü.
Üç ankette de Netanyahu'nun koalisyonuna 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te yalnızca 50 sandalye öngörüldü.
İsrail'de hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Mevcut koalisyonun 67 sandalyesi bulunurken anket sonuçları, iktidar bloğunun 17 sandalye kaybedebileceğine işaret etti.