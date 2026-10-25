Katil Bibi çaresiz! ABD basını Netanyahu'nun yardım arayışını yazdı

İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan daha güçlü destek istediği öne sürüldü. ABD basını, Netanyahu'nun Trump'ı üç gün içinde iki kez aradığını ve destek açıklamalarında kullanması için ifadeler bile önerdiğini yazdı. Bu girişimlerin Beyaz Saray'da ise "çaresizlik işareti" olarak değerlendirildiği belirtildi.