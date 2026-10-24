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Fransa'nın, Türkiye-Libya mutabakatı sonrası Yunanistan-GKRY-İsrail elektrik hattının ertelenmesini istediği öne sürüldü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'nın, Türkiye-Libya mutabakatı sonrası Yunanistan-GKRY-İsrail elektrik hattının ertelenmesini istediği öne sürüldü

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Fransa'nın, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-İsrail arasında planlanan elektrik hattı projesinin (GSI) ertelenmesinden yana olduğu iddia edildi.

Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Fransa'nın, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisince onaylanıncaya kadar "ne Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorunun büyüklüğünün ne de Libya tehlikesinin" farkında olmadığı ifade edildi.

Bingazi'den onaya ilişkin yapılan açıklamanın ardından Fransa'nın durumu değerlendirmek amacıyla projenin ertelenmesini önerdiği belirtilen haberde, Yunanistan'ın ise programda herhangi bir değişikliği kabul etmediği ileri sürüldü.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını 20 Ekim'de onaylamış, bu karar Atina'da büyük tepkiye yol açmıştı.

Yunanistan'da muhalefet, bu gelişmeyi hükümetin dış politikadaki başarısızlığı olarak değerlendirmişti.

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