Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 22 Ekim'de aynı bölgede yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu değerlendiriliyor.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NAKÇU

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu iline bağlı Baçın ilçesi olarak belirlendi.