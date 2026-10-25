Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem! 16 kişinin öldüğü bölge bir kez daha sallandı
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının, 22 Ekim'de 16 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu tahmin ediliyor.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 22 Ekim'de aynı bölgede yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu değerlendiriliyor.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NAKÇU
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu iline bağlı Baçın ilçesi olarak belirlendi.
Deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREMİN ARTÇISI OLABİLİR
Sarsıntının 22 Ekim'de aynı bölgede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu tahmin ediliyor.
Önceki depremde Baçın ilçesi ve çevresindeki yerleşimlerde yıkım meydana gelmiş, 16 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.