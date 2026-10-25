İran bağlantılı hacker grubundan İsrail’e siber darbe: 150 GB gizli kayıt ele geçirildi
İran bağlantılı Hanzala grubunun, İsrail’de gizli mahkeme oturumları, polis sorguları ve güvenlik kayıtlarının tutulduğu Etype sistemini hedef alarak 150 gigabaytlık veriyi ele geçirdiği öne sürüldü.
İsrail'de güvenlik ve yargı sistemini hedef aldığı öne sürülen siber saldırı gündeme bomba gibi düştü.
GİZLİ KAYITLAR ELE GEÇİRİLDİ
Fars Haber Ajansına göre, Hanzala, teknoloji şirketi Malam tarafından geliştirilen Etype sistemine yönelik siber saldırıda, İsrail'deki gizli mahkeme oturumları, polis sorgulamaları ve güvenlik çevrelerine ait ses ve yazılı kayıtları ele geçirdi.
İSRAİL'İN ADLİ VE GÜVENLİK DOSYALARI İFŞA
Grup, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemin gizli mahkeme oturumları ve polis sorgularına ait ses kayıtlarının dönüştürülmesi ve arşivlenmesi amacıyla tasarlandığını belirterek, binlerce adli ve güvenlik dosyasına ilişkin bilgilerin bu sistemde tutulduğunu savundu.
Etype sisteminin çok katmanlı bir tedarik zinciri saldırısıyla hedef alındığını öne süren Hanzala, sistemdeki ses ve yazılı kayıtların tamamını ele geçirdiğini iddia etti.
Hanzala, saldırının kanıtı olarak, gizli polis ve mahkeme oturumları ile güvenlik çevrelerine ait kayıtları içerdiği belirtilen 150 gigabaytlık verinin grubun internet sitesinden indirilebildiğini bildirdi.
"GÜVENLİK YAPISINA AĞIR DARBE"
Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim süreci ve güvenlik vaatlerine de değinilerek, gizli kayıtların ele geçirilmesinin İsrail'in güvenlik yapısına ağır bir darbe olduğu ileri sürüldü.