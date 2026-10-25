Fars Haber Ajansına göre, Hanzala, teknoloji şirketi Malam tarafından geliştirilen Etype sistemine yönelik siber saldırıda, İsrail'deki gizli mahkeme oturumları, polis sorgulamaları ve güvenlik çevrelerine ait ses ve yazılı kayıtları ele geçirdi.

İsrail'de güvenlik ve yargı sistemini hedef aldığı öne sürülen siber saldırı gündeme bomba gibi düştü.

İSRAİL'İN ADLİ VE GÜVENLİK DOSYALARI İFŞA

Grup, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemin gizli mahkeme oturumları ve polis sorgularına ait ses kayıtlarının dönüştürülmesi ve arşivlenmesi amacıyla tasarlandığını belirterek, binlerce adli ve güvenlik dosyasına ilişkin bilgilerin bu sistemde tutulduğunu savundu.

Etype sisteminin çok katmanlı bir tedarik zinciri saldırısıyla hedef alındığını öne süren Hanzala, sistemdeki ses ve yazılı kayıtların tamamını ele geçirdiğini iddia etti.