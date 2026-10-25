ABD ekonomisindeki kırılganlığa ve petrol fiyatlarındaki yükselişe işaret eden Sapmaz, "Başından bu yana Hürmüz'ün neredeyse nükleer silaha dönüştüğünün hep altını çizdim ve bu durum Amerika'yı vurdu. Donald Trump ekonomiyi toparlayamıyor. 27 Şubat'ta, yani 40 gün savaşından önce 2 dolar 67 sente aldığım 87 oktan benzin şu anda 4,5 dolardan aşağı değil" şeklinde konuştu. CUMHURİYETÇİ SEÇMENDE ENFLASYON VE İRAN TEPKİSİ Amerikan halkının savaşa bakışını sahada yaptığı temaslarla aktaran Sapmaz, 70-75 yaş üzeri koyu Cumhuriyetçi kadınlarla yaptığı görüşmeyi paylaşarak, "Kesinlikle Trump'a oy vermeyi düşünmediklerini belirttiler. Nedenini sorduğumda ekonomi ve enflasyonu gerekçe gösterdiler. Enflasyonun ana nedeni olarak da İran savaşını görüyorlar; bunu kendileri için anlamsız ve gereksiz bir savaş olarak değerlendiriyorlar. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki desteği yüzde 36'lara kadar düşmüş durumda ve Demokratlar önde görünüyor" dedi.

ABD'de İran savaşı ve Netanyahu baskısı büyüyor | Fotoğraf: AA

Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğin samimi olmadığını kaydeden Sapmaz, "Kongre'deki 435 sandalyenin 368'i AIPAC, yani Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi tarafından fonlanan isimler. Trump bu isimleri yanına çekmeye ve Yahudi lobilerinin seçim öncesi desteğini almaya çalışıyor. Bu nedenle Netanyahu ile ilgili açıklamalarını işin açıkçası samimi bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRI SÖYLEMİ KİMİN İŞİNE YARIYOR?

Amerikan kamuoyunun tavrına işaret eden İrfan Sapmaz, " Amerikan toplumu Netanyahu'ya yeşil ışık yakmıyor." diyerek toplumdaki direncin altını çizdi.

"KARA OPERASYONU İHTİMALİ SIFIR"

Gelişmelerin 27'sinde netleşeceğini belirten İrfan Sapmaz, "Birçok askeri istihbarat uzmanına baktığımız zaman Netanyahu'nun durumunun çok iç açıcı olmadığı yönünde görüşler var. Trump'ın tek bir açıklamasıyla Netanyahu'nun yeniden başbakan seçileceği konusuna şüpheyle yaklaşıyorum" dedi. 3 Kasım seçimleri sonrasındaki olası senaryoları değerlendiren Sapmaz, "Bir kara operasyonuna her zaman olduğu gibi sıfır ihtimal olarak bakıyorum. Vurabilir mi, vurabilir. Sık sık adı geçen Kazma Dağı'ndaki nükleer tesislere yönelik bir saldırı düzenleyebilir. En azından İsrail lobilerinin ve askeri endüstriyel kompleksin üzerindeki baskısını azaltmak adına vurduğunu söyleyebilir. Daha önce bunu B-12'lerle yaptı ve hemen arkasından 'Bu iş bitmiştir, tamamen etkisiz hale geldiler' dedi. Ancak üzerindeki baskılar nedeniyle şimdi sanki hiç vurulmamış gibi yeniden etkisiz hale getireceğiz şeklinde konuşuyor" açıklamasını yaptı.

Pentagon ve Beyaz Saray kulislerindeki son durumu aktaran İrfan Sapmaz, "Pentagon üzerinde birtakım baskılar var. Savaş Bakanı Pete Hegseth İsrail'e giderek Netanyahu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da geçtiğimiz günlerde İran kaynaklı suikast planlarının olduğuna yönelik açıklamalar yaptı. Bir taraftan tansiyon yüksek tutulmaya ve İran tehlikesi gündemin en üst sırasında gösterilmeye çalışılıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir saldırı gerçekleşmedi ve ben 3 Kasım'a kadar da bir saldırı olmasını beklemiyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.