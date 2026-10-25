Savaş geriliminde yeni perde! Trump'ın İran tehdidi seçim oyunu mu?
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından yeni açıklama yaptı. Trump, Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat olmayacağını ve İran'a saldırı yapılmayacağını söyledi. Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını belirten A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'nin İran savaşı nedeniyle ekonomik ve siyasi baskı altında olduğunu söyledi. Sapmaz, Trump'ın 3 Kasım'a kadar İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatmasını beklemediğini belirtirken, Netanyahu'nun siyasi geleceğinin de belirsiz olduğunu vurguladı.
Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi. İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.
"İRAN'I ORTADAN MI KALDIRAYIM?"
İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü. "Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.
TEHDİT SONRASI GERİ ADIM
Trump son açıklamasında da "Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat yok, bugün saldırı olmayacak" dedi.
TRUMP VE NETANYAHU ARASINDAKİ ÇEKİŞME SÜRÜYOR
Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman sanıldığı gibi iyi olmadığını vurgulayan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Netanyahu ile Donald Trump arasındaki bu savaşın devam ettiği düşüncesindeyim. Trump'ın sözlerine bakacak olursak her şey güllük gülistanlık, Amerika çoktan İran'ı tamamıyla kontrol altına almış olması gerekiyordu. Bu açıdan Donald Trump'ın sözlerine birinci derecede çok fazla itibar etmiyorum; her söylediğinin her an hayata geçeceği yönünde itibar etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Trump'ın pazar günü kendi seçmen bölgesi Florida'da yaptığı konuşmaya değinen Sapmaz, "Orada özellikle İran'a yönelik çok sert mesajlar verdi, yeniden bir destansı öfke operasyonunun olacağını belirtti. Ancak oradaki konuşmaları özellikle Kübalı seçmenlere yönelikti ve daha sonra İran dönüşünde Küba'ya uğrayacağını, Marco Rubio'yu da oraya göndereceğini söyledi. Bunun tek bir nedeni var; Kübalı iş adamları ve Marco Rubio üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde 300 milyon dolarlık dev bir fon elde etmişti" sözleriyle aktardı.
"BUGÜN BİR SALDIRI OLMAYACAK"
Günün sıcak gelişmelerine ve diplomatik açıklamalara dikkat çeken İrfan Sapmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarını ve Trump'ın verdiği yanıtı aktararak, "Büyükelçi Tom Barrack pazar günü bir saldırı olacağını söylemişti ancak Trump'a bu sözler sorulduğunda, ne demek istediğini pek anlamadığını ve bu bilgiyi nereden aldığını sorarak bugün çok açık ve net bir şekilde bir saldırı olmayacağını bildirdi" dedi.