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Savaş geriliminde yeni perde! Trump'ın İran tehdidi seçim oyunu mu?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Savaş geriliminde yeni perde! Trump'ın İran tehdidi seçim oyunu mu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından yeni açıklama yaptı. Trump, Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat olmayacağını ve İran'a saldırı yapılmayacağını söyledi. Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını belirten A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'nin İran savaşı nedeniyle ekonomik ve siyasi baskı altında olduğunu söyledi. Sapmaz, Trump'ın 3 Kasım'a kadar İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatmasını beklemediğini belirtirken, Netanyahu'nun siyasi geleceğinin de belirsiz olduğunu vurguladı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi. İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.

ABD VE İSRAİL SEÇİM ÖNCESİ İRAN'A SALDIRIR MI?

"İRAN'I ORTADAN MI KALDIRAYIM?"

İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü. "Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.

Trump-Netanyahu hattında gerilim: Perde arkasında ne oluyor? | Fotoğraf: AA Trump-Netanyahu hattında gerilim: Perde arkasında ne oluyor? | Fotoğraf: AA

TEHDİT SONRASI GERİ ADIM

Trump son açıklamasında da "Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat yok, bugün saldırı olmayacak" dedi.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDAKİ ÇEKİŞME SÜRÜYOR
Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman sanıldığı gibi iyi olmadığını vurgulayan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Netanyahu ile Donald Trump arasındaki bu savaşın devam ettiği düşüncesindeyim. Trump'ın sözlerine bakacak olursak her şey güllük gülistanlık, Amerika çoktan İran'ı tamamıyla kontrol altına almış olması gerekiyordu. Bu açıdan Donald Trump'ın sözlerine birinci derecede çok fazla itibar etmiyorum; her söylediğinin her an hayata geçeceği yönünde itibar etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump’ın Netanyahu desteği ne kadar samimi? | Fotoğraf: AATrump’ın Netanyahu desteği ne kadar samimi? | Fotoğraf: AA

Trump'ın pazar günü kendi seçmen bölgesi Florida'da yaptığı konuşmaya değinen Sapmaz, "Orada özellikle İran'a yönelik çok sert mesajlar verdi, yeniden bir destansı öfke operasyonunun olacağını belirtti. Ancak oradaki konuşmaları özellikle Kübalı seçmenlere yönelikti ve daha sonra İran dönüşünde Küba'ya uğrayacağını, Marco Rubio'yu da oraya göndereceğini söyledi. Bunun tek bir nedeni var; Kübalı iş adamları ve Marco Rubio üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde 300 milyon dolarlık dev bir fon elde etmişti" sözleriyle aktardı.

"BUGÜN BİR SALDIRI OLMAYACAK"
Günün sıcak gelişmelerine ve diplomatik açıklamalara dikkat çeken İrfan Sapmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarını ve Trump'ın verdiği yanıtı aktararak, "Büyükelçi Tom Barrack pazar günü bir saldırı olacağını söylemişti ancak Trump'a bu sözler sorulduğunda, ne demek istediğini pek anlamadığını ve bu bilgiyi nereden aldığını sorarak bugün çok açık ve net bir şekilde bir saldırı olmayacağını bildirdi" dedi.

Trump’ın Netanyahu desteği tartışma konusu oldu | Fotoğraf: AATrump’ın Netanyahu desteği tartışma konusu oldu | Fotoğraf: AA

ABD ekonomisindeki kırılganlığa ve petrol fiyatlarındaki yükselişe işaret eden Sapmaz, "Başından bu yana Hürmüz'ün neredeyse nükleer silaha dönüştüğünün hep altını çizdim ve bu durum Amerika'yı vurdu. Donald Trump ekonomiyi toparlayamıyor. 27 Şubat'ta, yani 40 gün savaşından önce 2 dolar 67 sente aldığım 87 oktan benzin şu anda 4,5 dolardan aşağı değil" şeklinde konuştu.
CUMHURİYETÇİ SEÇMENDE ENFLASYON VE İRAN TEPKİSİ
Amerikan halkının savaşa bakışını sahada yaptığı temaslarla aktaran Sapmaz, 70-75 yaş üzeri koyu Cumhuriyetçi kadınlarla yaptığı görüşmeyi paylaşarak, "Kesinlikle Trump'a oy vermeyi düşünmediklerini belirttiler. Nedenini sorduğumda ekonomi ve enflasyonu gerekçe gösterdiler. Enflasyonun ana nedeni olarak da İran savaşını görüyorlar; bunu kendileri için anlamsız ve gereksiz bir savaş olarak değerlendiriyorlar. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki desteği yüzde 36'lara kadar düşmüş durumda ve Demokratlar önde görünüyor" dedi.

ABD'de İran savaşı ve Netanyahu baskısı büyüyor | Fotoğraf: AAABD'de İran savaşı ve Netanyahu baskısı büyüyor | Fotoğraf: AA

Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğin samimi olmadığını kaydeden Sapmaz, "Kongre'deki 435 sandalyenin 368'i AIPAC, yani Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi tarafından fonlanan isimler. Trump bu isimleri yanına çekmeye ve Yahudi lobilerinin seçim öncesi desteğini almaya çalışıyor. Bu nedenle Netanyahu ile ilgili açıklamalarını işin açıkçası samimi bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRI SÖYLEMİ KİMİN İŞİNE YARIYOR?
Amerikan kamuoyunun tavrına işaret eden İrfan Sapmaz, " Amerikan toplumu Netanyahu'ya yeşil ışık yakmıyor." diyerek toplumdaki direncin altını çizdi.

"KARA OPERASYONU İHTİMALİ SIFIR"
Gelişmelerin 27'sinde netleşeceğini belirten İrfan Sapmaz, "Birçok askeri istihbarat uzmanına baktığımız zaman Netanyahu'nun durumunun çok iç açıcı olmadığı yönünde görüşler var. Trump'ın tek bir açıklamasıyla Netanyahu'nun yeniden başbakan seçileceği konusuna şüpheyle yaklaşıyorum" dedi. 3 Kasım seçimleri sonrasındaki olası senaryoları değerlendiren Sapmaz, "Bir kara operasyonuna her zaman olduğu gibi sıfır ihtimal olarak bakıyorum. Vurabilir mi, vurabilir. Sık sık adı geçen Kazma Dağı'ndaki nükleer tesislere yönelik bir saldırı düzenleyebilir. En azından İsrail lobilerinin ve askeri endüstriyel kompleksin üzerindeki baskısını azaltmak adına vurduğunu söyleyebilir. Daha önce bunu B-12'lerle yaptı ve hemen arkasından 'Bu iş bitmiştir, tamamen etkisiz hale geldiler' dedi. Ancak üzerindeki baskılar nedeniyle şimdi sanki hiç vurulmamış gibi yeniden etkisiz hale getireceğiz şeklinde konuşuyor" açıklamasını yaptı.

Pentagon ve Beyaz Saray kulislerindeki son durumu aktaran İrfan Sapmaz, "Pentagon üzerinde birtakım baskılar var. Savaş Bakanı Pete Hegseth İsrail'e giderek Netanyahu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da geçtiğimiz günlerde İran kaynaklı suikast planlarının olduğuna yönelik açıklamalar yaptı. Bir taraftan tansiyon yüksek tutulmaya ve İran tehlikesi gündemin en üst sırasında gösterilmeye çalışılıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir saldırı gerçekleşmedi ve ben 3 Kasım'a kadar da bir saldırı olmasını beklemiyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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