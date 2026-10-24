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Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzeler hava savunma sistemlerince imha edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzeler hava savunma sistemlerince imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı füzelerin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran destekli Husiler tarafından ülkenin batısındaki Taif ve Yenbu'ya fırlatılan balistik füzeleri önlediğini belirtti.

Maliki, olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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